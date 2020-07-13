Новичок «Авангарда» Александр Хохлачев поделился впечатлениями от тренировок в составе клуба и вспомнил о прерванном из-за коронавируса сезоне.

— Все отлично! Скоро начнем тренироваться и готовиться к сезону, — цитирует официальный сайт «Авангарда» Хохлачева.

— Какая у вас была первая эмоция, когда узнали, что карантин, никуда нельзя, все планы сорвались?

— На самом деле, все понимали, что будет — мы же играли последнюю игру с «Динамо» без зрителей. Понятно, что неприятно, но, слава богу, в моей семье все нормально. Жалко других людей, но это жизнь. Все время старался держать себя в форме, где-то не получалось, как я хотел... Плюс просто ждали и надеялись, что все пройдет быстрее. Понятно, хотели куда-то слетать отдохнуть в отпуск. Как сказали, что что-то можно делать — так и начали.

— Уже не терпится выйти на лед?

— Да! Хочется начать сезон, потому что все соскучились по хоккею: и ребята, и болельщики. Уже хочется кататься, тренироваться и, главное, играть.