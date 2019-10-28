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Агент Малкина: «Гражданство Евгения? Ничего говорить не буду»

19:40
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Известный агент Геннадий Ушаков, представляющий интересы нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина прокомментировал «СЭ» возможное наличие у хоккеиста американского паспорта. Ранее в СМИ появилась информация, что Малкин является гражданином США.

— Почему вообще кого-то волнует, есть ли у него гражданство США? — заявил Ушаков. — Об этом я ничего говорить не буду. Это личное дело каждого, и я всегда оберегаю частную жизнь своих ребят. (Евгений Белоусов)

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