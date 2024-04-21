Абрамов отметился двумя передачами в матче за фарм-клуб «Сент-Луиса»

«Спрингфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Хартфорду» со счетом 4:6.

В составе фарм-клуба «Сент-Луиса» форвард Михаил Абрамов отметился двумя результативными передачами, вратарь Вадим Жеренко отразил 35 бросков из 40.

В текущем сезоне 23-летний Абрамов провел 59 матчей в АХЛ, в которых набрал 36 (14+22) очков.