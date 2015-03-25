Малкин не поедет на выездной матч с "Каролиной"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Джонстон сообщил, что нападающий Евгений Малкин не поедет на выездной матч регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины". Встреча состоится 26 марта. 28-летний россиянин травмировался в игре с "Бостоном" 14 марта. С тех пор он пропустил четыре встречи. В понедельник форвард возобновил тренировки.

– Малкин и Хернквист не поедут с нами на эту игру, – приводит официальный твиттер клуба слова Джонстона. – На сегодняшней тренировке они занимались без контакта.