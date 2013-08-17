В "Оттаве" разочарованы уходом Альфредссона в "Детройт"

Генеральный менеджер "Оттавы" Брайан Мюррей выразил сожаление в связи с тем, что нападающий команды Даниэль Альфредссон принял решение перейти в "Детройт".

Форвард ранее заявил, что ему пришлось сменить клуб, поскольку он не смог договориться с "Сенаторами" по новому контракту.

"Я разочарован тем, что Альфредссон ушел от нас в "Детройт", – приводит слова Мюррея официальный сайт НХЛ. – Расстроен, услышав, что он не чувствовал стремления клуба уладить важные для него детали контракта. Мы прилагали все усилия, желая вернуть нашего капитана в команду, но не получилось. Иногда во время переговоров игрок может представлять все факты немного неправильно, но у меня плохой осадок после такой реакции Даниэля".

"Он мне позвонил и сказал, что изучает варианты перехода в "Бостон" или в "Детройт", – отметил Мюррей. – Альфредссон заявил, что, по его мнению, с командами, имеющими в составе ветеранов, у него больше шансов выиграть Кубок Стэнли. А мы себе не можем позволить подписать еще одного или двух таких игроков. Это последнее, что я слышал от Даниэля, пока он не подписал контракт с "Детройтом".