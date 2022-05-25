Нападающий «Вашингтона» Уилсон выбыл на 6-8 месяцев из-за операции на колене

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон перенес успешную операцию на колене. На восстановление ему потребуется 6-8 месяцев, сообщает пресс-служба клуба.

Уилсон получил травму связок левого колена в первом матче серии первого раунда плей-офф против «Флориды».

В регулярном чемпионате 28-летний форвард провел 78 матчей и набрал 52 (24+28) очка.

Уилсон провел всю карьеру в составе «Вашингтона». Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Его контракт с кэпхитом 5,166 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.