37-летний Марк-Андре Флери намерен продолжать карьеру

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери не намерен завершать карьеру. Он занят поиском нового клуба, пишет инсайдер Давид Паньотта.

37-летний вратарь может стать неограниченно свободным агентом 13 июля.

Флери — трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». Он играл за клуб с 2003 по 2017 год.

По ходу прошлого сезона Флери был обменян из «Чикаго» в «Миннесоту». В плей0офф в составе «Дикарей» он провел 5 матчей, в которых в среднем пропускал 3,04 шайбы и отражал 90,6 процента бросков.