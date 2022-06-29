Дэвид Куинн является основным претендентом на пост главного тренера «Бостона»

«Бостон» определился с основным кандидатом на пост главного тренера клуба — это бывший главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн, сообщает журналист Франк Серавалли.

Также «Бостон» рассматривает кандидатуры помощника главного тренера «Сиэтла» Джея Лича и ассистента тренера «Питтсбурга» Майка Велуччи.

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди был уволен с занимаемой должности после окончания сезона для клуба.

Специалист работал в структуре команды с 2008 года, пост главного тренера он занимал с 2017-го.

В завершившемся сезоне «Бостон» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, но проиграл «Каролине» в первом раунде плей-офф (3-4).