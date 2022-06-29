Иван Мирошниченко планирует участвовать в драфте НХЛ-2022

Нападающий «Омских крыльев» Иван Мирошниченко планирует участвовать в драфте НХЛ-2022, пишет журналист Кори Пронман.

В начале июня игрок вернулся к тренировкам после курса лечения от лимфомы Ходжкина.

Последний матч Мирошниченко провел за «Омские крылья» 14 января. Всего на его счету 16 (10+6) очков в 31 матче ВХЛ.

Драфт НХЛ 2022 года пройдет с 7 по 8 июля 2022 года в Монреале. Мирошниченко котируется на уровне игрока, который должен быть выбран в первой половине первого раунда.