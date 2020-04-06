Российский нападающий «Тампа-Бэй» Артемий Панарин рассказал о серьезных финансовых потерях игроков НХЛ в связи с приостановкой сезона. Розыгрыш чемпионата-2019/20 был прерван из-за пандемии коронавируса.

— Хоккеисты НХЛ прилично потеряют в следующем сезоне — с нас возьмут очень большой налог. Мы платим эскроу. И если лига недобрала, не заработала — она взимает эти остатки с хоккеистов, — сказал Панарин в прямом эфире в Instagram. — И если заработали больше плана — возвращают. Сезон остановился перед плей-офф — а это самое прибыльное дело здесь. Большая вовлеченность людей. Из-за этого мы будет терять около 30 процентов от зарплаты. Плюс налог штату около 59 процентов.

В НХЛ есть определенная система. Здесь есть документы, договоренности. Эта лига — наш общий бизнес. У клубов есть больше возможностей зарабатывать, чем у российских футбольных или хоккейных команд. Я не уверен, что в России вообще можно зарабатывать. Наверное, владельцам российских клубов теперь будет посложнее.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 330 492 человек, умерших — 73 872, выздоровевших — 277 707.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.