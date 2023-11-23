18-летний нападающий «Баффало» забил шикарный гол «Вашингтону»: видео

«Вашингтон» обыграл «Баффало» со счетом 4:3 (ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В середине первого периода свой первый гол в НХЛ забил 18-летний форвард «Сейбрз» Зак Бенсон. Молодой форвард прорвался к воротам и забил, сделав финт клюшкой между ногами.

Зак был выбран на драфте-2023 под общим 13-м номером.

Всего в нынешнем сезоне он провел 9 матчей в НХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков.