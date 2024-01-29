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Наши в НХЛ: первая тройка

Сегодня, 16:15

Самсонов, Кучеров и Барбашев — в тройке российских звезд недели в НХЛ

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Илья Самсонов.
Фото Getty Images

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц определяют тройку лучших российских игроков НХЛ.

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Первой звездой прошедшей недели среди россиян признан вратарь «Торонто» Илья Самсонов. Его команда выиграла на неделе два матча из двух, а сам голкипер отразил 56 из 58 бросков, заработав один «сухарь».

Второй звездой стал нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. В трех матчах он набрал 9 (4+5) баллов при показателе полезности «+7».

Третьей звездой недели назван Иван Барбашев из «Вегаса». Нападающий принял участие в четырех матчах и отметился 7 (2+5) очками при показателе полезности «+4».

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Илья Самсонов
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