Самсонов, Кучеров и Барбашев — в тройке российских звезд недели в НХЛ

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц определяют тройку лучших российских игроков НХЛ.

А кто станет лучшим российским хоккеистом на следующей неделе? Получи фрибет 2024 рубля всем новым клиентам от PARI, следи за НХЛ и ставь на матчи!

Первой звездой прошедшей недели среди россиян признан вратарь «Торонто» Илья Самсонов. Его команда выиграла на неделе два матча из двух, а сам голкипер отразил 56 из 58 бросков, заработав один «сухарь».

Второй звездой стал нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. В трех матчах он набрал 9 (4+5) баллов при показателе полезности «+7».

Третьей звездой недели назван Иван Барбашев из «Вегаса». Нападающий принял участие в четырех матчах и отметился 7 (2+5) очками при показателе полезности «+4».