Капризов — №1? Проголосуй за лучшего российского игрока недели в НХЛ!

«СЭ» продолжает спецпроект, в рамках которого журналисты отдела хоккея нашего издания вместе с PARI каждую неделю и каждый месяц определяют тройку лучших российских игроков НХЛ. Результат складывается из нескольких голосов — корреспондентов «СЭ» и версии PARI. Топ-3 на прошлой неделе — Кирилл Капризов, Егор Замула и Иван Барбашев.

Впрочем, среди россиян были и другие заметные игроки: очередные четыре очка набрал Никита Кучеров, а Владимир Тарасенко, Артемий Панарин и Павел Дорофеев отметились тремя баллами. Может, лучший кто-то из них? Сделай свой выбор!