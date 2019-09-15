Жесть дня. В Новосибирске болельщики устроили на матче драку с игроком

В Кировском районе на ЛДС «Фламинго» в рамках второго тура лиги любительского хоккея Новосибирска встречались команды «Драйв-2» и «Кристалл Обьгэс 2», сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Во время игры на трибуне между фанатами и игроком одной из команд произошла стычка, в результате которой несколько человек атаковали мужчину, набросившись на него с кулаками, а повалив на настил возле ограждения начали бить его ногами.

В конфликт вмешались судьи, растащив потасовку.