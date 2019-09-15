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Жесть дня. В Новосибирске болельщики устроили на матче драку с игроком

17:53

В Кировском районе на ЛДС «Фламинго» в рамках второго тура лиги любительского хоккея Новосибирска встречались команды «Драйв-2» и «Кристалл Обьгэс 2», сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Во время игры на трибуне между фанатами и игроком одной из команд произошла стычка, в результате которой несколько человек атаковали мужчину, набросившись на него с кулаками, а повалив на настил возле ограждения начали бить его ногами.

В конфликт вмешались судьи, растащив потасовку.

Дополнительная информация

https://vk.com/act54?w=wall-31101527_8577275

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