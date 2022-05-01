Хоккей
Новости
КХЛ НХЛ Результаты Чемпионат мира МЧМ по хоккею 2022
Олимпиада
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
Главная
Хоккей

Сегодня, 16:46

Третьяк объяснил, почему именно в Туле проводятся выставочные матчи между сборными России и Белоруссии

Читать «СЭ» в

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал выбор города для проведения выставочных матчей между сборными России и Белоруссии.

— Почему Тулу выбрали?

— Потому что здесь губернатор любит и развивает хоккей. Новый стадион. Вообще, сейчас у федерации хоккея план показать сборную по регионам как можно больше. И Омск, и Новосибирск, и Казань. Во всех городах наша сборная будет во время брейков играть. Мы хотим, чтобы любители хоккея видели сборную не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в других регионах. Поэтому очень важно, что сегодня играют здесь. И в Сочи играли, и в Челябинске, поэтому мы будем это развивать, так как это очень важно для нас. Мальчишки и девчонки будут приходить на хоккей, болельщики будут получать удовольствие. Мы выбрали Тулу, потому что здесь новый стадион и все отлично организовано.

— Как оцените дворец?

— Я в этом дворце первый раз, мне сложно сказать, сейчас посмотрю, как болеют болельщики, как играют в хоккей. Но я думаю, это прекрасный дворец, прекрасные условия, хорошо, если бы здесь была аура победы, которую сегодня закладывают.

—  Выставочные матчи ближе к шоу или это серьезное соревнование, на котором нужно обязательно побеждать?

— Шоу — это матч звезд. А здесь у каждого свое имя. С 5 лет занимаются хоккеем и попасть в национальную сборную. Это самая большая гордость для хоккеиста. Поверьте мне, я 15 лет играл за сборную советского союза и 4 года за молодежную. Для меня было самым большим счастьем, когда меня вызывали и я надевал майку СССР. Поэтому для каждого сегодня и праздник, и экзамен.

(Дмитрий Барулев)

Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
Владислав Третьяк
0
Читайте также
«Спартак» избежит прямого вылета из РПЛ
Рекордсмен ФНЛ, поддерживал «Спартак», а теперь поссорил Дзюбу с Геничем и выиграл РПЛ. Кто такой Иван Сергеев, сменщик Азмуна в «Зените»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хуснутдинов — капитан сборной России по хоккею на матчи в Туле и в Санкт-Петербурге
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 81 38 43 87
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 81 27 54 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
1. Флорида - Вашингтон
0 - 0
2. Флорида - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
2. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
1. Калгари - Даллас
0 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
0 - 0
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
2. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
0 - 0
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 0
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
0 - 0
1. Каролина - Бостон
0 - 0
2. Каролина - Бостон
0 - 0
3. Бостон - Каролина
0 - 0
4. Бостон - Каролина
0 - 0
0 - 0
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
0 - 0
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
2. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
0 - 0
Результаты / календарь
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 - : -
3.05 02:00
Миннесота – Сент-Луис
 - : -
3.05 02:00
Каролина – Бостон
 - : -
3.05 02:30
Торонто – Тампа-Бэй
 - : -
3.05 05:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости