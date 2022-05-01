Третьяк объяснил, почему именно в Туле проводятся выставочные матчи между сборными России и Белоруссии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал выбор города для проведения выставочных матчей между сборными России и Белоруссии.

— Почему Тулу выбрали?

— Потому что здесь губернатор любит и развивает хоккей. Новый стадион. Вообще, сейчас у федерации хоккея план показать сборную по регионам как можно больше. И Омск, и Новосибирск, и Казань. Во всех городах наша сборная будет во время брейков играть. Мы хотим, чтобы любители хоккея видели сборную не только в Санкт-Петербурге и Москве, но и в других регионах. Поэтому очень важно, что сегодня играют здесь. И в Сочи играли, и в Челябинске, поэтому мы будем это развивать, так как это очень важно для нас. Мальчишки и девчонки будут приходить на хоккей, болельщики будут получать удовольствие. Мы выбрали Тулу, потому что здесь новый стадион и все отлично организовано.

— Как оцените дворец?

— Я в этом дворце первый раз, мне сложно сказать, сейчас посмотрю, как болеют болельщики, как играют в хоккей. Но я думаю, это прекрасный дворец, прекрасные условия, хорошо, если бы здесь была аура победы, которую сегодня закладывают.

— Выставочные матчи ближе к шоу или это серьезное соревнование, на котором нужно обязательно побеждать?

— Шоу — это матч звезд. А здесь у каждого свое имя. С 5 лет занимаются хоккеем и попасть в национальную сборную. Это самая большая гордость для хоккеиста. Поверьте мне, я 15 лет играл за сборную советского союза и 4 года за молодежную. Для меня было самым большим счастьем, когда меня вызывали и я надевал майку СССР. Поэтому для каждого сегодня и праздник, и экзамен.

(Дмитрий Барулев)