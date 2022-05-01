Гол от вратаря сборной России в хоккее! Забил в пустые броском через всю площадку

Вратарь сборной России забил гол в матче с Белоруссией

Вратарь сборной России по хоккею Дмитрий Николаев забил гол в пустые ворота в выставочном матче с Белоруссией в Туле.

В третьем периоде при счете 3:2 в пользу российской команды тренерский штаб сборной Белоруссии снял голкипера. Николаев перехватил шайбу после вбрасывания и броском через всю площадку забил в пустые ворота соперника.