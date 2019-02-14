Сборная Кувейта пропустила 219 шайб за четыре матча. И все равно получила медали

В эти дня на острове Сахалин проходят 1-е зимние игры Дети Азии. Одними из самых рейтинговых мероприятий стали хоккейные матчи с участием сборной Кувейта. За четыре игры азиатская сборная пропустила 219 голов и не смогла забросить ни одной шайбы.

Первая встреча кувейтцов прошла с хоккеистами из Дальневосточного федерального округа, и завершилась она со счетом 60:0. Во втором матче на турнире Кувейт и вовсе пропустил 77 безответных голов от команды Сибирского федерального округа. Однако в третьей игре они значительно улучшили свой результат, пропустив от сборной Сахалина всего 28 голов. Правда, в заключительной встрече со сборной Японии Кувейт снова пропустил 54 шайбы. Но все это не помешало организаторам соревнований вручить детям из Кувейта медали – "За волю к победе".

На поражение Кувейта обратили внимание и легендарные для мирового спорта хоккеисты. Так, их поддержал один из лучших форвардов всех времен Павел Буре:

– Молодцы, что занимаются хоккеем, пусть стараются, и все получится. Привет Кувейту, – сказал Буре.

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