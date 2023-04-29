Ротенберг рассказал о подготовке сборной «России 25» к ближайшим матчам

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг рассказал о подготовке команды к майскому турне. Первая игра россиян пройдет против Белоруссии.

— Мы провели хорошие сборы, все игроки в хорошем физическом и моральном состоянии, с хорошим настроением. Все отработали очень здорово, полная самоотдача. Были хорошие уроки теории, мы отточили тактику, физику. Завтра команда восстанавливается, и мы полетим в Челябинск. Здорово, что удалось собраться в таком составе. Все приехали в сборную с большим желанием. У всех горят глаза. Ребята показывают, что для них честь играть за сборную страны. Это совершенно другой уровень.

У сборной Белоруссии сильнейший тренерский штаб. Белорусов возглавил Дмитрий Квартальнов. Он был одним из лучших специалистов в КХЛ, был основателем системы ЦСКА. Нас ждут серьезные игры. Белорусы выиграли Кубок Первого канала. Здесь будут игры очень высокого международного уровня. Казахстан тоже готовится к чемпионату мира. Для нас это будет хорошей проверкой. Мы делаем все, чтобы наша сборная во всеоружии вернулась на международную арену и обыгрывала любую команду. Это наша цель. Нас ждут полные трибуны, огромный ажиотаж. Хотим, чтобы как можно больше мальчишек влюбились в хоккей походу нашего турне.

— Окончательный ли состав? Будете смотреть кого-то из «Ак Барса» и ЦСКА?

— Давайте посмотрим сегодняшнюю игру. Только СКА сыграл 95 игр в сезоне с учетом предсезонки, регулярки и плей-офф, это рекорд за всю историю клуба. У ребят много травм, к сожалению. Серьезный график, ребята жертвуют собой, не видят жизни и семей. Тренеры тоже почти не бывают дома, все живут командой. Будем общаться, кто в каком состоянии. Будем работать по ситуации.

— Были игроки, которых хотели видеть, но они отказались?

— Да, они не смогли приехать по состоянию здоровья. Много травм во всех клубах. 95 игр и Матч звезд, Кубок Первого канала, плюс девять игр сейчас — это очень серьезный график. Каждому игроку нужно готовиться, а легче не будет. Надо готовиться дальше. Сейчас задача — показать яркий хоккей и порадовать болельщиком победами.

— Обсуждался ли вариант приглашения кого-то из НХЛ?

— Кузьменко сейчас тяжело пригласить, он где-то в Бразилии. Он не долетит, даже если захочет. Конечно, у всех очень серьезный сезон. Нужно, чтобы ребята приехали на сбор без травм.