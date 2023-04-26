Хоккеист Гущин: «Когда в 16 лет видишь двухметрового дылду с бородой, становится страшновато»

Российский форвард системы «Сан-Хосе» Данил Гущин высказался о специфике игры против габаритных хоккеистов за океаном.

«Мне всегда говорили, что если ты маленький, то используй свои лучшие качества: скорость, «улитки», «виражи», чтобы соперник не догонял и не прижимал. Конечно, когда в 16 лет видишь двухметрового дылду с бородой, становится страшновато. Но это было в первый год, потом уже привык, понял, что я могу играть против таких хоккеистов. Даже если ударят, то ничего страшного, в защите же», — приводит Sport24 слова Гущина.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел за «Сан-Хосе» 2 матча, забросил 1 шайбу и отдал 1 результативную передачу.