Роман Ротенберг: «У Китая большой потенциал, но в хоккей играют 8 тысяч человек»

Первый вице-президент ФХР и глава штаба сборной России Роман Ротенберг в интервью The Hockey News рассказал о желании развивать мировой хоккей. По его словам, конкуренция в этом виде спорта полезна всем.

— Всю жизнь я путешествовал и играл в хоккей с детства. Я вырос в Финляндии, поэтому знаю ту культуру. Много времени провел в Канаде, играл на турнирах в США. Вижу хорошие примеры по всему миру, когда речь идет о развитии хоккея, — сказал Ротенберг. — Есть программа развития сборной США, есть канадский подход, есть финский подход.

Теперь появился Китай, который стал новым рынком для всех. Я был частью его развития. Но проблема в том, что нет никакого способа управлять этим рынком, нет драйвера для его развития. Хотя у Китая большой потенциал: там живут 1,3 миллиарда человек. Представьте, если каждый китаец купит хоккейную клюшку и коньки. Это огромные деньги, которые могут быть полезны для развития хоккея. Но это теория. На самом деле только восемь тысяч человек в Китае играют в хоккей. А рынок составляют 1,3 миллиарда человек. Играет только восемь тысяч.

Конечно, мы хотим развивать российский хоккей, но мы заинтересованы и в развитии мирового хоккея. Потому что когда много людей играют в хоккей, появляется больше поклонников, это приносит потенциально доход. Мы этого хотим. Хоккей всех объединяет. В Канаде знают, что если не будет российского хоккея, то не будет и канадско-российского соперничества. Люди растут, понимая, что матч Россия — Канада — лучшее, что можно себе представить. С помощью хоккея мы можем объединять людей и решать множество проблем.