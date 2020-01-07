Роман Ротенберг: «Бренд «Красная машина» объединяет всех в России»

Первый вице-президент ФХР? и глава штаба сборной России Роман Ротенберг в интервью The Hockey News рассказал, какая ведется работа по популяризации хоккея в стране.

— Мы пытаемся привлечь больше фанатов хоккея, — отметил Ротенберг. — Мы работаем над этим каждый день. Конечно, когда сборная добивается успеха, больше людей смотрят игры по телевизору, появляется больше поклонников. У нас есть разные проекты, например, национальная обучающая программа «Красная машина». К ней прилагается программа для мобильных телефонов, видео-тренер. Это общенациональная программа для детей. Мы только начали работу со старшими возрастными группами. У нас теперь есть единая система, и детям она нравится. Им нравится «Красная машина», у нас есть собственная линия одежды, есть интернет-магазин, думаем над выпуском хоккейной экипировки под этим брендом. Бренд «Красная машина» объединяет всех в России. Особенно после победы на Олимпиаде в 2018 году. Всем кажется, что «Красная машина» вернулась. Страна завоевала первую олимпийскую золотую медаль с 1992 года. У «Красной машины» есть культура победы, в России нет другого такого бренда.