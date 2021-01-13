Почему Фазель не переносит чемпионат мира по хоккею из Белоруссии. Инсайды «СЭ»

По данным «СЭ», основная причина нежелания ИИХФ и президента организации Рене Фазеля переносить чемпионат мира из Белоруссии — огромные экономические потери для международной федерации.

Во-первых, ей придется платить неустойку стране-организатору, поскольку это прописано в договоре, заключенном при выборе места проведения турнира.

Во-вторых, перенос в другую страну (в качестве претендентов — Дания и Словакия) будет стоить ИИХФ около 20 миллионов долларов на расходы для быстрой организации чемпионата в новом месте. Вариант отдать весь ЧМ Латвии тоже не может быть бесплатными для федерации, так как у прибалтийского государства нет своих собственных лишних средств для того, что принять еще восемь сборных.

Россия не может быть кандидатом для переноса чемпионата из-за декабрьского решения CAS, запретившего проведение соревнований такого уровня в нашей стране в ближайшие два года.

С экономической точки зрения Фазеля могла бы устроить отмена чемпионата мира с выплатой страховой суммы. В прошлом году ИИХФ получила 30 миллионов долларов, так как ЧМ не был проведен из-за коронавируса. Однако второй раз подряд отменить турнир из-за ковида и приобрести деньги по страховке будет проблематично, так как множество спортивных турниров сейчас проходят в аналогичных условиях.

При этом политическая ситуация в Белоруссии и возможные ее последствия не будут признаны страховым случаем. Так что даже если большинство сборных откажутся приезжать в Минск, и ЧМ придется отменять по этой причине, ИИХФ не сможет возместить ущерб.