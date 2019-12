Гоголев оформил покер в матче OHL

Форвард «Гелф Шторм» Павел Гоголев стал первой звездой матча Хоккейной лиги Онтарио (OHL) с «Оуэн Саунд Аттак» (4:3). 19-летний форвард оформил покер. Также на его счету показатель полезности «+3», 11 бросков и 2 минуты штрафа.

FOUR FOR GOGO! ???@Pavel_gogolev17 led @Storm_city past the Attack with goals 1?, 2?, 3?, and 4? on the night ?? pic.twitter.com/3MNj3emPGz