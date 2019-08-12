Бывшая жена Никиты Зайцева хочет отсудить треть его дохода

Бывшая жена защитника сборной России и "Оттавы" Никиты Зайцева​ Маргарита хочет отсудить треть его доходов, сообщает Telegram-канал Mash.

Пора сошлась, когда хоккеист еще выступал в России. Они поженились в 2015 году. Через год у них родилась дочь Соня. После переезда в Торонто у пары появился еще один ребенок – в 2017-м родилась Вера.

Но позже семья распалась. Сейчас бывшая супруга решила засудить спортсмена. Маргарита требует треть дохода на детей и 10 МРОТ в месяц на себя.

У Зайцева действующий контракт с "Оттавой" до конца сезона-2023/24 с годовым окладов в 4,5 миллиона долларов.