В чемпионате Украины будут играть четыре команды

С 12 февраля по 4 апреля под эгидой украинской федерации хоккея (ФХУ) пройдет чемпионат Украины, сообщает isport.ua. В нем примут участие четыре команды: " Дженералз " (Киев), ХК " Кременчук ", " Витязь " (Харьков) и ХК "Киев", однако название последней может быть изменено. Все клубы подтвердили свое участие и урегулировали финансовые и организационные вопросы. Тем не менее ФХУ до начала первенства осталось решить ряд моментов.