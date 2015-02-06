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6 февраля 2015, 15:25

В чемпионате Украины будут играть четыре команды

Николай ТИУНОВ
Корреспондент
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С 12 февраля по 4 апреля под эгидой украинской федерации хоккея (ФХУ) пройдет чемпионат Украины, сообщает isport.ua. В нем примут участие четыре команды: "Дженералз" (Киев), ХК "Кременчук", "Витязь" (Харьков) и ХК "Киев", однако название последней может быть изменено. Все клубы подтвердили свое участие и урегулировали финансовые и организационные вопросы. Тем не менее ФХУ до начала первенства осталось решить ряд моментов.

Источник: isport..ua
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