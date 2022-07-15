Радулов, Шипачев, Зарипов — не провалятся ли возрастные звезды в команде Знарка?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

«Ак Барс» наконец объявил о том, что нападающий Александр Радулов проведет в клубе ближайшие два сезона. И пусть это уже не было секретом, понадобилось почти полтора месяца, чтобы выставить нужную картинку в соцсетях. Все дело в контракте форварда с «Далласом»: официально хоккеист стал свободным только 13 июля. Но и в день, когда открылся рынок, в клубе промолчали. Могли бы сделать объявление в прошлую среду, но предпочли сообщить о новом контракте Даниса Зарипова. И серьезно просчитались, так как историческое событие утонуло в новостях из НХЛ. Там клубы раздавали игрокам деньги, подписывались сумасшедшие контракты, знаменитые хоккеисты переезжали. На этом фоне один из претендентов на Кубок Гагарина подписывал людей, которым исполнилось 78 лет на двоих, чьи лучшие времена далеко позади. И при этом в «Ак Барсе» считают, что усилились. Если кому-то еще приходит в голову сравнивать лиги, то они лишний раз убедились, насколько разные организации работают на рынке.

По поводу Радулова нечего сказать дополнительно, кроме того, что уже известно. После операции он играл очень плохо, ему перестали доверять в клубе, и нападающий даже оказывался в запасе во время важных матчей. Вероятно, его запала и мастерства хватит на нашу лигу, но и тут нужна скорость, а она у Александра пропала.

Данис Зарипов обманул всех, включая главу республики, ведь ровно год назад он пообещал, что проведет заключительный сезон в карьере. Но затем передумал, якобы потому, что хочет выиграть кубок Гагарина.

Вернулся в «Ак Барс» вратарь Амир Мифтахов, но он очень слабо сыграл за океаном. В Казани делают ставку на пару Билялов — Мифтахов. Как бы теперь все приобретения в атаке не оказались бесполезными.

Возвращение

«Динамо» договорилось с «Вашингтоном» о том, что нападающий Богдан Тринеев проведет ближайший сезон в Москве — годовая аренда оформлена официально. Отличный шаг, который показывает, что Богдан имеет голову на плечах, прекрасно понимая, что лучше развиваться дома, чем биться в довольно специфической АХЛ. Про основу «Кэпиталз» даже речи не идет.

Тринеев хоть и довольно талантливый парень, но пока не убедил в своих перспективах на взрослом уровне. В прошлом сезоне форвард немного играл в КХЛ, много времени пропустил из-за травм. А, вернувшись после очередного повреждения, не слишком здорово выглядел и в молодежной лиге. Главный тренер динамовцев Алексей Кудашов опять обещает, что молодые получат свой шанс, но тоже самое он говорил и год назад, однако довольно быстро отказался от своих обещаний. В клубе считают, что теперь будет все иначе, так как ушли дорогие хоккеисты. Но Богдану придется очень сильно постараться, чтобы пробиться в первые два звена, а находиться в третьем с силовыми центрами уже бесполезно.

Слева у бело-голубых есть ребята опытней, хотя конкуренция там не такая серьезная. И не зря менеджеры ищут еще одного крайнего, понимая, что пока у них нет ни одного звена, которое бы смело можно назвать топовым. А может ли главный тренер нивелировать проблему за счет системы — большой вопрос. В прошлом году не получилось.

Если возвращаться к Тринееву, то в прошлом сезоне он сыграл в АХЛ и убедился, что пока ему рано выступать даже на таком уровне. Нужно становиться крепче физически, и пока он не обрастет «мясом», трудно на что-то рассчитывать. Но на льду Тринеев мыслит творчески.

Договоры

Накануне в Ванкувере прошел двусторонний матч в лагере развития. За одну из команд выступал нападающий «Спартака» Дмитрий Злодеев. У него действующий контракт с московским клубом и сначала руководство не хотело отпускать хоккеиста за океан. Но форвард очень сильно попросил дать ему возможность потренироваться, взял отпуск за свой счет (кажется, что он пропустит пару дней сборов), так как нужно было познакомиться с новыми менеджерами и тренерами. В итоге хоккеист получил разрешение поехать, правда, теперь непонятно, как отреагируют в КХЛ. У Злодеева действующий контракт с клубом лиги. Можно ли в таком случае тренироваться в составе другой команды? Ясности нет. В «Спартаке» считают, что «лагерь развития» — это неофициальное мероприятие. Но ведь в НХЛ не скрывают, что его проводят команды лиги. Говорят, что Злодеев этим летом всерьез раздумывал над тем, чтобы покинуть наш турнир, но потом его уговорили не торопиться, пообещав, что предоставят шансы заиграть в КХЛ. И перед началом сборов Дмитрий всерьез рассматривается, как центр второго звена команды.

Кроме того, клуб заключил еще три контракта с молодыми игроками. Тимур Хафизов первоначально отказался от квалификации, но затем стороны все-таки договорились. Центральный форвард выступал за «Нефтехимик», а в прошлом сезоне переехал в Москву, но так и не стал игроком основного состава.

Даниилу Иванову всего 18. Он неплохо показал себя в «Крыльях Советов», в прошлом сезоне дебютировал в ВХЛ, но несмотря на габариты хоккеист никого не заинтересовал в Северной Америке. Иванову придется очень серьезно поработать, чтобы попасть в первую команду, пока подписание для ВХЛ.

Из «Крыльев Советов» забрали перспективного форварда Ивана Гуськова, набравшего 67 очков в 43 играх прошлого сезона. Будут подключать ко взрослому хоккею, все-таки нападающему в ноябре уже будет 20.