Испорченный праздник «Спартака». Красно-белые проиграли аутсайдеру, ведя в три шайбы
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ.
«Витязь» (Московская область) — «Спартак» (Москва) — 5:4 ОТ (1:2, 1:2, 2:0, 1:0)
Голы: Цыплаков — 21 (Талалуев), 1:16 — 0:1. Вишневский — 7 (Голдобин, Мальцев), 8:43 — 0:2. Уилсон — 15 (бол., Рой, Цицюра), 15:57 — 1:2. Цыплаков — 22 (мен.), 20:38 — 1:3. Галимов — 9 (Кин), 24:43 — 1:4. Яремчук — 10 (Валенцов, Галузин), 38:05 — 2:4. Цицюра — 6 (Валенцов, Савчик), 44:13 — 3:4. Педан — 6 (Цицюра, Савчик), 46:16 — 4:4. Савчик — 9 (Цицюра, Шикин), 64:26 — 5:4.
Вратари: Дорожко (Шикин, 24:43, 64:26) — Рибар (64:26).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 25 (8+8+8+1) — 25 (6+10+7+2).
Судьи: Гамалей, Оленин.
Балашиха. Арена Балашиха. 5510 зрителей.
С самого детства под Новый год хочется поверить в чудо. Подмосковная команда, уступая 1:4 лидеру чемпионата «Спартаку», в остросюжетном матче вырвала победу в овертайме. Разве это не волшебная сказка? Два очка станут лучшим украшением новогодней елки в Балашихе. Во всяком случае, ценнее, чем самые модные шары или богато разукрашенные гирлянды. Шансы выйти в плей-офф у «Витязя» по-прежнему скромные, но совсем не иллюзорные, как месяц назад.
Для взрослых мужиков из «Витязя» счастье не свалилось прямо в руки откуда-то с неба. Они приложили массу усилий, чтобы сделать его возможным. С приходом главного тренера Дмитрия Рябыкина команда играет в простой и эффективный хоккей — быстро переходит в атаку, активно лезет на чужие ворота и при потере шайбы не бежит выстраивать капканы на своей синей линии, а пытается сразу вступить в отбор.
Одной из ключевых фигур матча стал вратарь Дмитрий Шикин, сменившийся Максима Дорожко после четырех пропущенных шайб. Ветеран отразил все 16 бросков, пришедшихся на его долю. Особенно хорош он был в концовке третьего периода и овертайме.
У любой неудачи есть человек, на которого хочется возложить вину за произошедшее. Применительно к «Спартаку» это была коллективная безответственность: вратарь Рибар не выручал, защитники грубо ошибались, нападающие транжирили голевые моменты.
Подломил москвичей третий пропущенный гол. Форвард «Витязя» Владислав Цицюра акцентированно переправил коньком шайбу в ворота. «Военная комната» КХЛ в ситуации 50 на 50 приняла решение в пользу атакующей стороны и выписала гостям малый штраф за неудачный челлендж.
Красно-белые так и не пришли в себя и забыли напрочь, что надежность часто очень важна в решающих моментах. Команда ушла на небольшую новогоднюю паузу лидером, но неприятным осадком в душе. В январе «Спартак» ждет крайне сложный календарь: девять игр придется провести с соперниками из категории «топ» и еще по разу встретиться с минским «Динамо», «Торпедо» и «Витязем».
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|66
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|5
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|18
|57
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|23
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|50
|7
|Северсталь
|45
|20
|25
|47
|8
|Динамо Мн
|44
|19
|25
|42
|9
|Витязь
|45
|15
|30
|36
|10
|Куньлунь РС
|46
|15
|31
|35
|11
|Сочи
|46
|14
|32
|33
|30.12
|10:00
|
Адмирал – Нефтехимик
|2 : 5
|30.12
|11:00
|
Барыс – Трактор
|5 : 1
|30.12
|12:30
|
Металлург Мг – Куньлунь РС
|4 : 1
|30.12
|13:00
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Ак Барс – Сал. Юлаев
|3 : 2
|30.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|5 : 4 ОТ
|30.12
|15:00
|
Лада – Авангард
|1 : 2
|30.12
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|3 : 1
|30.12
|17:00
|
Локомотив – Динамо М
|2 : 0
|30.12
|17:00
|
Сочи – Динамо Мн
|4 : 7
|30.12
|17:30
|
СКА – Автомобилист
|4 : 0