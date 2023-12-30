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Сегодня, 20:15

Испорченный праздник «Спартака». Красно-белые проиграли аутсайдеру, ведя в три шайбы

«Спартак» проиграл «Витязю» в матче КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
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Игровой эпизод матча «Витязь» — «Спартак».
Фото ХК «Спартак»
«Витязь» героически вытащил матч с 1:4 и победил в овертайме.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ.
«Витязь» (Московская область) — «Спартак» (Москва) — 5:4 ОТ (1:2, 1:2, 2:0, 1:0)
Голы: Цыплаков — 21 (Талалуев), 1:16 — 0:1. Вишневский — 7 (Голдобин, Мальцев), 8:43 — 0:2. Уилсон — 15 (бол., Рой, Цицюра), 15:57 — 1:2. Цыплаков — 22 (мен.), 20:38 — 1:3. Галимов — 9 (Кин), 24:43 — 1:4. Яремчук — 10 (Валенцов, Галузин), 38:05 — 2:4. Цицюра — 6 (Валенцов, Савчик), 44:13 — 3:4. Педан — 6 (Цицюра, Савчик), 46:16 — 4:4. Савчик — 9 (Цицюра, Шикин), 64:26 — 5:4.
Вратари: Дорожко (Шикин, 24:43, 64:26) — Рибар (64:26).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 25 (8+8+8+1) — 25 (6+10+7+2).
Судьи: Гамалей, Оленин.
Балашиха. Арена Балашиха. 5510 зрителей.

С самого детства под Новый год хочется поверить в чудо. Подмосковная команда, уступая 1:4 лидеру чемпионата «Спартаку», в остросюжетном матче вырвала победу в овертайме. Разве это не волшебная сказка? Два очка станут лучшим украшением новогодней елки в Балашихе. Во всяком случае, ценнее, чем самые модные шары или богато разукрашенные гирлянды. Шансы выйти в плей-офф у «Витязя» по-прежнему скромные, но совсем не иллюзорные, как месяц назад.

Для взрослых мужиков из «Витязя» счастье не свалилось прямо в руки откуда-то с неба. Они приложили массу усилий, чтобы сделать его возможным. С приходом главного тренера Дмитрия Рябыкина команда играет в простой и эффективный хоккей — быстро переходит в атаку, активно лезет на чужие ворота и при потере шайбы не бежит выстраивать капканы на своей синей линии, а пытается сразу вступить в отбор.

Одной из ключевых фигур матча стал вратарь Дмитрий Шикин, сменившийся Максима Дорожко после четырех пропущенных шайб. Ветеран отразил все 16 бросков, пришедшихся на его долю. Особенно хорош он был в концовке третьего периода и овертайме.

У любой неудачи есть человек, на которого хочется возложить вину за произошедшее. Применительно к «Спартаку» это была коллективная безответственность: вратарь Рибар не выручал, защитники грубо ошибались, нападающие транжирили голевые моменты.

Подломил москвичей третий пропущенный гол. Форвард «Витязя» Владислав Цицюра акцентированно переправил коньком шайбу в ворота. «Военная комната» КХЛ в ситуации 50 на 50 приняла решение в пользу атакующей стороны и выписала гостям малый штраф за неудачный челлендж.

Красно-белые так и не пришли в себя и забыли напрочь, что надежность часто очень важна в решающих моментах. Команда ушла на небольшую новогоднюю паузу лидером, но неприятным осадком в душе. В январе «Спартак» ждет крайне сложный календарь: девять игр придется провести с соперниками из категории «топ» и еще по разу встретиться с минским «Динамо», «Торпедо» и «Витязем».

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Спартак (Москва)
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5 Торпедо 45 27 18 57
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