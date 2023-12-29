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Тренер «Ак Барса» душит суперзвезд. Почему Билялетдинов вывел из состава Радулова и Шипачева

«Ак Барс» проиграл три матча подряд в чемпионате КХЛ
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Зинэтула Билялетдинов
Зинэтула Билялетдинов.
Фото ХК «Ак Барс»
Но похоже, что его система устарела и больше не работает.

«Ак Барс» с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым показал худшую игру, чем до перерыва, проиграл «Металлургу» — 1:4, но, самое главное, дал понять, что проблемы возникли у главных звезд команды. И никто не понимает, чем это все закончится.

Тренер тонет, а в Казани никто не может остановить эту катастрофу. Зинэтула Билялетдинов пользуется большим авторитетом среди тех, кто его назначил, о досрочной отставке речи вообще не идет. А когда доходит до чисто хоккейных вопросов, то он вообще никого не слушает. Перед матчем с «Магниткой» в запасе остались Александр Радулов и Вадим Шипачев, причем объяснения по поводу их отсутствия были весьма туманными. То ли дали отдохнуть, то ли просто убрали из состава — как людей, которые не делают на площадке то, что велит тренер. Более того, Билялетдинов и не гарантировал, что они выйдут на последний матч календарного года.

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Если раньше у нас был «Автомобилист» как образец команды, где внутри коллектива депрессия и апатия, то теперь это звание точно переходит казанскому клубу. Никто не знает, чего хочет тренер, точнее, он все время настаивает на изменении стиля каждого хоккеиста, а это не нравится сложившимся мастерам. Беда главного и в том, что он по-прежнему работает по старым лекалам, когда он был богом в клубе, а все вокруг хотели попасть в «Ак Барс», чтобы побольше заработать и выиграть титул. Можно было тщательно выбирать кандидатов, можно было легко отказываться от кого-то, так как стояла очередь, чтобы попасть в команду.

Все козыри Билялетдинова времен отсутствия потолка зарплат на сегодняшний день обернулись минусами. Ситуация с Дамиром Жафяровым — яркий пример. Посмотрите на то, как ведут себя в «Амуре» с Александром Хохлачевым. Абсолютно похожие ситуации. Есть дорогой хоккеист, который не приносит ожидаемых результатов. Но при этом в Хабаровске звезду все равно тщательно оберегают от нападок, весьма осторожно критикуют и доверяют. Потому что в клубе, где, кстати, денег сейчас очень много, прекрасно понимают, что не могут себе позволить так относиться к мастеру. И на рынке никого вместо него не возьмешь.

Хоккеисты Вадим Щипачев и Александр Радулов
Вадим Щипачев и Александр Радулов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Для Билялетдинова люди — солдатики, у них нет души, и они обязаны делать все, что он скажет. Например, я прекрасно знаю, почему Александр Радулов не в лучшей форме, не горит на льду, а как будто мыслями пребывает в другом месте. И это я, человек, который находится почти за 1000 километров от Казани. Подойди, расспроси, войди в положение. Но тренеру «Ак Барса» это совершенно неинтересно, ему на все проблемы игроков плевать, он не умеет быть гибким.

Про Вадима Шипачева вообще молчу. Форвард, кстати, ведет себя идеально. Ему еще в прошлом году заявили примерно следующее: «Мы не ждем от тебя голов, делай то, что говорим». И он принял правила игры. Ни разу не пожаловался, не пошел к руководству, не попросил обмена, а старательно выполнял то, что от него требовали. И все равно к нему есть все новые и новые претензии.

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А взять даже знаменитые «сборы» во время паузы в чемпионате. Кажется, что главный тренер взял под свой контроль и физическую подготовку ребят, отказавшись от услуг тренера Брендона Бови, которого явно не считает профессионалом. Как только стало известно про баллоны, про трехразовые занятия, сразу стало понятно, что никакого эффекта не будет. Да, в первом же матче обыграли «Авангард» при ужасной игре, но потом получили три поражения подряд, причем даже от «Сибири», которая только и делает, что бегает.

Зинэтула Билялетдинов
Зинэтула Билялетдинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Повторять тезис о том, что с Билялетдиновым команда катится в пропасть, — бессмысленно. Для людей, которые принимают решения в Казани, ситуация выглядит по-иному. Они почему-то помнят, что тренер «всегда так начинал сезон», а к плей-офф все налаживалось, и добавляют аргумент про выигранные кубки. А другие аргументы они не слушают.

Так что придется казанским болельщикам испить эту чашу позора до дна. А тренеру, кстати, все равно. Он обвиняет во всех проблемах хоккеистов, считая, что все делает правильно. Ни в чем не сомневается.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Зинэтула Билялетдинов
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