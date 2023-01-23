Первый клуб КХЛ потерял шансы на выход в плей-офф. Все начало сыпаться еще летом
«Сочи» стал первым клубом, который официально потерял шансы на выход в плей-офф. Результат довольно неожиданный, если вспомнить то, как клуб комплектовался. Но проблемы начались не осенью, когда в СКА стали уходить лучшие игроки, а гораздо раньше.
Еще в августе, когда команду возглавлял Андрей Назаров, стало понятно, что ничего хорошего ждать не приходится. Во-первых, команда плохо готовилась к сезону. Уроженец Челябинска проводил какие-то странные сборы. Тренировки хоть и были тяжелыми, но какими-то бессмысленными, точнее, бессистемными. У Назарова не было рядом человека, которому бы он доверял полностью. Точнее, того, кто готов был предложить и отстоять план подготовки.
Уже на летнем домашнем турнире стало понятно, что все идет не так. Назаров использовал одних и тех же хоккеистов, практически не менял состав на выставочных матчах да еще и действовал в три звена. Вспомнить можно было лишь массовые потасовки против «Авангарда». Они веселили, но когда удаленных сажали в бокс штрафников, выяснялось, что ничего другого тренер предложить не может. На скамейке все время было задорное ворчание, которое никак не меняло хоккей сочинцев. Хоккеисты играли плохо, а им не подсказывали, что делать на льду.
Сезон команда начала неважно, а тренер, вместо того чтобы собраться, стал срываться на игроков. Он практически «сожрал» Алексея Мельничука, и вратарь до сих пор не пришел в себя, хотя уже поменял два клуба. Было серьезное давление на Василия Глотова, который и так дергался из-за слабой статистики, не дали успокоиться и взять в себя в руки Андрею Алтыбармакяну. Назаров проявил себя не просто как плохой тренер, но и непригодный психолог. Шуточки на пресс-конференциях и интервью, смешные заявления не могли отвлечь от кошмарного хоккея команды.
Может быть, СКА и не забирал бы никого, если бы почувствовал, что команда готова к сезону и может претендовать на какой-нибудь результат. Но они просто доламывали то, что не сумели построить. Не взяли же питерцы никого из «Витязя», хотя Максим Дорожко, Степан Старков, Станислав Яровой и Александр Яремчук вышли на другой уровень. Но ослабление «Сочи» никак не влияло на чемпионат. Ну, мучались бы парни на Черном море. Зачем? Пусть уж лучше будут в клубе, который на что-то претендует.
Назарова убрали слишком поздно, но и замену ему подыскали весьма спорную. Почему-то у Сергея Светлова до сих пор имидж человека, который «может добиваться результата со средними командами». Но все, кто повторял это, не заглядывали в интернет. Более или менее какого-то результата Светлов добивался десять лет назад с «Атлантом». Затем были либо отставки, либо сезоны без плей-офф. О каких «результатах» все говорили, непонятно. Неплохая игра «Адмирала» отрезками? Какие-то хорошие игры с «Ладой»?
Не было у Светлова никаких достижений за десять лет. Ничем он не помог и команде, которая, конечно, не могла похвастаться хорошим подбором игроков. Плюс новый тренер тоже оказался довольно удивительным персонажем, который слишком эмоционально вел себя на скамейке, но эта энергия не приносила никакой пользы.
Говорят, что в следующем сезоне «Сочи» будет другим. Вряд ли команду будет возглавлять Дмитрий Кокорев. Есть список из кандидатов, с которыми уже ведут переговоры, и там очень интересные фамилии. Нормальный тренер изменит «Сочи». И отношения со СКА никак на это не повлияют.
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