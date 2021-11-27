«С его лица никогда не сходила улыбка». Что говорят о погибшем юниоре «Динамо»

Сегодня не стало Валентина Родионова.

27 ноября в реанимации скончался игрок МХК «Динамо» Валентин Родионов. Ему было 16 лет.

Во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 2005 года рождения, 21 ноября, защитник бело-голубых после смены вернулся на скамейку и потерял сознание. Хоккеисту была оперативно оказана первая помощь, после чего Валентин был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь воспитанника динамовской школы.

Игорь Ефимов, главный тренер юниорской сборной России (игроки не старше 17 лет):

— Для нас это ужасная трагедия. Как и все, он успешно проходил углубленное медицинское обследование. Он был абсолютно здоровый, крепкий парень, жизнерадостный, пышущий силой и энергией.

Он был одним из наших ключевых игроков на сборах, должен был с нами ехать на юношеский фестиваль, золотой человек и хоккеист, очень надежный. Это был член нашей семьи, все переживают, будем играть и биться в том числе и за Родю.

Денис Казанский, комментатор:

— Валентин Родионов... Какая трагедия... Нет слов.

Валентин Родионов...какая трагедия...нет слов... — Kazansky Den (@kazanskyden79) November 27, 2021

Ярослав Люзенков, главный тренер МХК «Динамо»:

— Сейчас мне очень сложно что-то говорить... Парень был молодой и очень отзывчивый. Что случилось? Он выполнял свою работу... Не могу сейчас говорить об этом. Я же никогда в нем не видел никаких отрицательных качеств. Светлый и прекрасный парень.

Дмитрий Федоров, комментатор:

— Он пришел в динамовскую школу из Воскресенска, это был улыбчивый, жизнерадостный парень. Потрясающий по человеческим качествам. Он очень правильно относился к хоккею и жизни. За день до того, как произошла трагедия, мы с ним общались, обсуждали ближайшие планы. Улыбка с его лица, кажется, никогда не сходила.

В последнее время он бурно прогрессировал — в катании, в работе с шайбой — и заслуженно пробился в МХЛ уже в 16 лет. Валентин был не по годам развит физически и позапрошлым летом, когда ему только исполнилось 15, уверенно выжимал от груди штангу весом 120 килограммов. У него были все данные и правильный характер, чтобы вырасти в заметного игрока на взрослом уровне.

Замечательный во всех смыслах парень. Пока даже не представляю, как команда будет играть без него дальше. В Новый год умерла мама Валентина — сами понимаете, в каком состоянии сейчас находится отец. Это ужасно.