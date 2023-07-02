Рижское «Динамо» умирает? Бывший клуб КХЛ — на грани закрытия
Сегодня ряд латвийских СМИ выпустили материалы с яркими заголовками, смысл которых сводился к тому, что рижское «Динамо» прекратило свое существование. За громкой новостью стоит обычная история. Клуб не подал заявку на участие в Открытом чемпионате Латвии. Об этом порталу Sportacentrs рассказал генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Робертс Плявейс. Таким образом, «Динамо» в предстоящем сезоне не будет выступать ни в одном турнире.
Однако председатель совета директоров рижского клуба Юрис Савицкис, слова которого приводит ТАСС, выступил с опровержением. «Информация о прекращении существования «Динамо» не соответствует действительности, — рассказал функционер. — Клуб продолжает существовать, хотя у нас есть проблемы, и в настоящее время мы обсуждаем вопрос, будем ли выступать в чемпионате Латвии в следующем сезоне или пропустим его. Все станет известно через пару недель».
Сама новость о закрытии «Динамо» не стала шоком внутри страны, поскольку после выхода из КХЛ в феврале 2022 года клуб оказался в состоянии клинической смерти. В новых реалиях было понятно, что долго в прежнем виде он не протянет. Ранее финансирование «Динамо» в значительной степени обеспечивали партнеры из России — компании «Газпром» и «Итера». Российско-украинский конфликт привел к разрыву не только экономических связей, но и спортивных.
Последние лет пять проект влачил жалкое существование в КХЛ в сравнении с тем, что было на заре возникновения лиги. Однако, оказавшись вне большого спортивного пространства, команда стала совершенно ненужной и на внутреннем рынке. Прошлый сезон «Динамо» существовало словно по инерции, выступая в Открытом чемпионате Латвии. Была надежда, что за год внешнеполитическая ситуация может измениться в лучшую сторону. Тогда реально было думать о возвращении на большую сцену. Этого не случилось и в обозримом будущем ничего хорошего ждать рижскому клубу не приходится.
В турнире участвуют девять команд, включая представителей Литвы и Эстонии. Однако чистыми профессионалами можно назвать только представителей действующего победителя — «Земгале». Этот клуб параллельно играл во втором дивизионе финского чемпионата. Из-за внутренних и финансовых проблем «Динамо» завершало минувший сезон в три пятерки, состоявшие преимущественно из молодежи. Ее разбавляли несколько ветеранов, включая Микелиса Редлихса и Георгия Пуяца. Команда вылетела в полуфинале плей-офф от «Земгале», проиграв все четыре матча с разгромными счетами (0:7, 1:11, 1:9, 3:10).
Бизнесмен Савицкис, который курировал клуб во время его выступления в КХЛ, — бывший офицер КГБ. Это обстоятельство изначально накладывало приличную долю негатива на «Динамо», всегда существовавшее на деньги российских партнеров. В Латвии значительная часть болельщиков не приняла клуб, возрожденный специально под КХЛ. К тому же для Савицкиса хоккей никогда не был любовью на всю жизнь, а служил в первую очередь отличным инструментом для решения деловых и политических вопросов. Сейчас эта привилегия отпала. Выяснилось, что в самой Латвии никто не готов отдать последнее для дальнейшего существования легендарного клуба. Проект рижского «Динамо» не выброшен на свалку истории, как может показаться. Скорее он законсервирован до лучших времен.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3