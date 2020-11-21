«Магнитка» подписала лучшего центра чемпионата Финляндии, но быстро разочаровалась и отправила домой

Обзор дня Алексея Шевченко.

Выбор

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов назвал игроков, которые приступят к подготовке к молодежному чемпионату мира. Конечно же, по сравнению с Евротуром там есть изменения, хотя многие считали, что команда настолько готова к выступлению на чемпионате мира, что могла лететь в Эдмонтон прямо из Хельсинки.

Сначала о неожиданностях. Приглашен защитник Александр Кирпичников из «Трактора». В этом году он провел десять матчей в КХЛ, но в среднем он проводил на площадке менее пяти минут, так что вряд ли мы точно можем оценить его уровень. Кроме того, на его счету 3 игры в ВХЛ и 10 в МХЛ. Понятно, почему пригласили Александра. Несмотря на то что мы победили в Хельсинки, линия оборона не кажется такой уж внушительной. Но почему не обратили внимания на Илью Николаева, который в последнее время играет очень много за «Металлург»?

И тут мы подходим к главной сенсации — не позвали Александра Никишина из «Спартака». Про его здоровье было сказано много, но ИИХФ тупо стоит на своем: нет медицинского допуска для участия в турнирах под эгидой организации. В КХЛ играть можно, в НХЛ — без проблем, а на чемпионате мира нельзя. У ФХР было много времени решить этот вопрос, но ничего сделано не было. Не приглашен Ярослав Лихачев, хотя Игорь Ларионов говорил, что заинтересован в нем, не позвали Даниила Гущина, но у него еще будет возможность побывать на таком турнире через год. На этом, пожалуй, всё. По другим кандидатам вопросов нет. Немного беспокоит, что Владислав Скотников в последнее время был без игровой практики, но если будет здоров Ярослав Аскаров, то в этом не будет проблемы. Команда соберется вместе 29 ноября и почти месяц будет готовиться к необычному турниру в Канаде.

Рокировка

Менеджеры «Металлурга» начали исправлять селекционные ошибки, допущенные летом. Клуб расстался с центральным нападающим из Финляндии Юхо Ламмикко. Контракт с этим хоккеистом расторгнут, но с пятью легионерами команда провела совсем немного времени. Тут же был приглашен защитник Филип Хольм. Но сначала о Юхо. «Молодой и очень талантливый игрок, у него хорошие габариты и качественное катание. «Берем его для связки с Песоненом», —говорил о нем главный тренер Илья Воробьев сразу после подписания. Увидели ли мы это? Юхо неплохо начал. Вообще у него шесть заброшенных шайб (это больше, чем у Прохоркина и Плотникова), но удивительная способность теряться в каких-то встречах. Иногда и вспомнить нельзя, а выходил ли он на площадку. С другой стороны, «плюс 2» (лучше, чем у Прохоркина и Бека), 47 процентов выигранных вбрасываний (хуже, чем у других центральных). Впрочем, в центр взяли Расмуссена, видимо, считается, что он лучше, хотя я этого и не заметил.

Очень удивило и том, что шестым легионером тут же взяли защитника Филипа Хольма. Нет, по амплуа вопросов нет. Яковлеву иногда приходится проводить на площадке 29 минут. Но швед? Его сезон в «Торпедо» совсем не убедил, что он будет полезным в сильной команде. Да, Филип любит бегать в атаку, магнитогорцам такой хоккеист нужен, но у него было «минус 13» в Нижнем Новгороде. Опять же нужен был атакующий защитник, а рисковать с хоккеистом, который никогда не видел Магнитогорск, не хочется.

Расставание

«Йокерит» стал первым клубом, который расстался с хоккеистом, находящимся в аренде. И как же обидно для КХЛ терять Микко Лехтонена. В этом сезоне у него 17 очков в 17 матчах, в прошлом сезоне было 49 баллов, и эта статистика впечатлила «Торонто», предложившим защитнику контракт. Впрочем, финский клуб готовился к этому сезону без оглядки на положение дел в НХЛ, и Микко стал приятным бонусом этой осенью. На него не рассчитывали при подготовке, но не отказались от возможности, когда она появилась.

Кто-то даже всполошился, что раз уехал Лехотнен, то значит сезон в НХЛ вот-вот начнется. Однако, это не совсем так. Защитник изначально планировал прибыть в Канаду чуть пораньше, чем откроется тренировочный лагерь, чтобы решить бытовые вопросы и прийти на первую тренировку в идеальном состоянии. Однако, как бы ему не пришлось возвращаться.

В Национальной лиге все запутано. Да, клубам дали вариант турнира с 60 матчами, 1 января все чаще называют датой старта, при этом не решено много технических проблем. Во-первых, лига вновь обратилась в профсоюз с требованием о сокращении зарплаты хоккеистам. Не так, как у нас: переподписывайте на меньшую сумму, но часть доходов снова хотят забрать. А это проблема, так как совсем недавно стороны уже договорились. Во-вторых, до сих пор есть от трех до пяти владельцев, которые не хотят участвовать в чемпионате в нынешнее время, когда на зрителях не заработаешь. В-третьих, не решен вопрос с дивизионами, да и система проведения пока непонятна. «Пузыри» никому не нравятся, участники возможного канадского дивизиона удивляются несправедливости, а в каких-то городах даже полноценный тренировочный лагерь невозможно провести. Зря Микко так рано рванул.