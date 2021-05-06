Один из лучших форвардов «Авангарда» уезжает в «Торонто». От чемпионской команды почти ничего не осталось

Обзор дня Алексея Шевченко.

Травма

Вадим Шипачев не сможет помочь сборной России на чемпионате мира в Риге. По официальным данным, у него повреждение, полученное давно, только сейчас начались осложнения. По неофициальной информации... Да мало ли какие могут причины. Я только помню, что в эфире «СЭ» форвард очень хотел сыграть на турнире, ни о каких травмах не заикался. Это уже не так важно. Команда осталась без ведущего центра, так как у всех остальных разные проблемы. Евгений Кузнецов не может играть на турнирах ИИХФ, Евгений Малкин травмирован, а Шипачев был на третьем месте в этом рейтинге.

Из штаба сборной сообщают, что у команды нет дефицита центральных, но это и понятно. У нас в лиге 24 команды, есть клубы в ВХЛ и МХЛ, так что мы всегда наберем центрфорвардов. Вопрос в уровне. Например, тренеры считают, что в центре может сыграть Михаил Григоренко, но он уже давно действует на фланге, Игорь Никитин сразу понял, что только на краю от хоккеиста много пользы. Есть Максим Шалунов. Сейчас это реально лучший центр в нашем распоряжении. Но вы вспомните его игру в финале. Ее нельзя назвать идеальной. Обладатель Кубка Гагарина Денис Зернов вообще последнюю серию в плей-офф не может занести себе в актив. А дальше Иван Морозов из СКА. Парень талантливый, для КХЛ неплох, но сможет ли он здорово сыграть на чемпионате мира? В общем, у нас проблема, и весьма серьезная. Лишь бы оборону нормальную набрали, да Игоря Шестеркина уговорили приехать. Если мы будем мало пропускать, то будем иметь козырь.

«Авангард»

«Авангард» потерял Кирилла Семенова, который решил уехать в «Торонто». Болельщики клуба волнуются, что происходит, куда делась чемпионская команда, кто будет играть? На самом деле, нет ничего страшного в том, что из клуба уходят хоккеисты. Более того, если в следующем сезоне команда не попадет в плей-офф (это вряд ли), или вылетит в первом раунде, то никакой катастрофы не случится. Команда выиграла Кубок Гагарина, сделала это на выезде, Александр Крылов свои амбиции удовлетворил, но я его не пойму, если он начнет вкладываться в новый чемпионат. Смысла нет. Год можно потратить на то, чтобы проверить молодежь, наигрывать состав на сезон, который уже пройдет в Омске.

В будущем сезоне можно, проверить вообще всех, кто есть в системе, может быть, найти иностранцев, которые не подведут, определиться с вратарями. Дел полно. Второй кубок подряд выиграть нереально, с первым-то жутко повезло, но такое везение не может длиться два сезона. Зато есть возможность поработать над фундаментом, поэкспериментировать. Единственный минус, что с Бобом Хартли не удалось расстаться. Канадец не из тех, кто откажется от года контракта без компенсации, тренер он довольно жадный. Но через год у него заканчивается контракт, ему будет 61 год и переезд в Омск для человека в таком возрасте большая проблема. Говорить можно все, что угодно, но глупо отрицать, что базирование в московском регионе стало важным фактором для победы. Сейчас бы клубу тренера найти, который бы тоже смог расти и развиваться с игроками, строить команду. Пусть не в России (тут уж тренеров и не осталось), но, может быть, в Европе или за океаном. Так что все у «Авангарда» нормально. Пусть хоть все уезжают. К поражениям надо относиться правильно.

Финал

Юниорская сборная России вышла в финал чемпионата мира. Не без нервов, но команду Финляндии обыграли со счетом 6:5. Впереди Канада, нет ничего прекрасней турниров, в финале которых встречаются эти сборные. Сначала о том, что беспокоит. Странным и непонятным кажется, что тренеры сделали ставку на вратаря Сергея Иванова. Вроде бы, какие к нему претензии, если сборная в финале? Но он не выглядит, как человек, умеющий выручать в самый нужный момент. Полуфинал доказал это. Иванов спасал, но в некоторых моментах, к нему есть большие вопросы. Конечно, можно посмотреть внимательно и на оборону, но, кажется, что наша защитная линия действует на пределе своих возможностей. Парни стараются, но то ли им не объяснили, как нужно действовать, то ли не получается выполнить задуманное, но как-то страшно перед встречей с командой, которая шведам за две игры забросила 20 шайб.

Атака североамериканцев очень сильная, канадцы играют быстро и свои моменты реализовывают идеально. Не смотрите на натужный матч против Латвии. Такое бывает после крупной победы, а интриги в той встрече и не было. Но и у нас есть козыри. Чибриков, Мичков, Юров, Мирошниченко — остановить их не может никто, да и канадцы вряд ли справятся. У нас очень талантливые форварды, сопернику придется тоже думать о защите. Плюс даже по трансляции видно, какое удовольствие получает наша команда от игры. Настроение в юниорском хоккее очень важно, так что мы если и не фавориты финала, то уж точно не явные аутсайдеры.