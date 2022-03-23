Обзор дня Алексея Шевченко.

Интрига

«Металлург» победил в Балашихе, и счет в серии стал 2-1 в пользу «Авангарда». Если бы команда Боба Хартли сумела победить и в третьей встрече, то серию можно было бы досрочно прекращать. А теперь все снова стало непонятно. Что же такого сделали уральцы, чтобы добиться преимущества? Илья Воробьев избрал очень верную тактику. Команда не побежала вперед с первых минут, а ждала своего шанса. У «Авангарда» есть минус, которым надо правильно воспользоваться, — короткая скамейка. В обороне, после того как выбыл Семен Чистяков, осталось три защитника, которым тренер, безусловно, доверяет, и Виктор Сведберг, получавший в лучшие дни не более 10-12 минут. Нагрузка колоссальная, очевидно, что уже к первому перерыву защита существенно теряет в свежести. Нужно было дождаться момента, когда скорости подмосковного клуба упадут, и воспользоваться этим.

Все получилось. Да тут еще и Николай Голдобин вспомнил, что у него имидж не только нестабильного хоккеиста, но и одного из самых техничных форвардов турнира. За 13 минут игрового времени он трижды поразил ворота. Жаль только, что никто не знает, перенесет ли он свой кураж на следующий матч. Николай может сейчас уйти в тень, но велики шансы, что он продолжит издеваться над соперником. Но и остальные хоккеисты «Металлурга» не должны расслабляться. «Авангард» даже при серьезных кадровых проблемах остается очень серьезным соперником. Для болельщиков лучше, если серия переместится в Магнитогорск при равном счете. Так не хочется, чтобы это противостояние заканчивалось.

Хоккеисты «Металлурга» празднуют победу. ХК «Металлург»

Дебют

Впервые в истории КХЛ, да и всего мужского российского хоккея, официальный матч турнира прокомментировала девушка. Дарью Миронову знали по флеш-интервью, она работала в студии канала во время перерывов игрового дня, но на комментаторское место назначений не получала. При этом нельзя сказать, что Миронова вообще впервые села на это место. Весь сезон она отработала на играх Женской хоккейной лиги, так что прекрасно представляла, что и когда надо говорить. В НХЛ и в АХЛ с этого сезона женщины-комментаторы работают стабильно. Если поначалу резало слух, то потом все быстро привыкли и уже не обсуждают, кто у микрофона. Тем более девушек ставят в паре с экспертом, первые «гоняют шайбу», а не разбирают эпизоды, что действительно бы смотрелось дико.

Дарья отработала так, как и следовало. Ее партнер по матчу Артем Божко разбирал эпизоды, а Миронова вела игру. Конечно, в интернете ее работу не оценили. Там в основном плохие комментарии, упоминаются фразы «кровь из ушей», лигу просят больше не повторять эксперимент. Но опираться на эти высказывания глупо, в комментариях вряд ли кого-то похвалят. На самом деле Миронова отработала лучше некоторых комментаторов, работающих на хоккее. Не выдавала штампы, а то некоторые работают одними клише, причем применяют их не к месту. Не тараторила, устанавливая рекорды по количеству слов в минуту. Она не делала исторические ретроспективы, которые вообще не нужны, когда на льду идет хоккей. И не лезла делиться своими выводами о том или ином хоккеисте.

Так получилось, что первые полтора периода я провел в дороге, но, слушая Миронову, прекрасно понимал, что происходит на льду. А такого эффекта нет, когда ставят некоторых «профессионалов». Нормальный дебют, можно и дальше продолжать.

Дарья Миронова (справа). Александр Федоров, Фото «СЭ»

Второй раунд

В МХЛ хотя бы по одному матчу сыграли все участники второго раунда плей-офф. На этот раз неожиданностей гораздо больше, чем в первом круге. Например, «Ирбис», который уже спустил всех игроков, способных играть в молодежке, переезжает домой, уступая 0-2 в серии «Чайке». А на этой стадии в молодежке играют до трех побед. Нижегородцам во вторник удалось сравнять счет за 17 секунд до сирены, а затем выиграть в овертайме.

В невероятной форме находится нападающий нижегородского клуба Илья Федотов. В этом сезоне уже привлекался к матчам КХЛ, провел 35 игр, и пусть среднее игровое время не превышает 8 минут, молодой хоккеист сумел забросить две шайбы. При этом Илью ни разу не отправляли в высшую лигу, но по понятным причинам. В КХЛ Федотов — лимитчик, причем такой, которого выпускают на площадку, отправлять игрока в Тулу было бессмысленно. В игре с «Ирбисом» Федотов набрал 3 (2+1) очка.

«Стальные лисы» переиграли «Омских ястребов», сравняв счет в серии. Там равный хоккей в обеих встречах, так что интрига не умерла, тем более команды перебираются в Омск. На Западе СКА-1946 неожиданно разгромила на своем льду действующих обладателей Кубка Петрова «Динамо» из Москвы — 5:1. Гости, пожалуй, впервые в сезоне провели такой ужасный матч, нет сомнений, что в среду вечером они сделают выводы. Очень интересной получилась встреча между «Красной Армией» и «Локо». Считается, что в этой паре играет если не победитель турнира, то хотя бы финалист. Матч не отпускал с первой до последней минуты, а московский клуб оказался сильней. Но эта победа не сделала их фаворитом пары. Соперники абсолютно равны.