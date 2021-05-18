«Овечкин и Малкин поедут в КХЛ не за заработком, а играть за родные клубы для болельщиков». Интервью Алексея Морозова

Президент КХЛ сегодня пришел в редакцию «СЭ» и стал гостем прямого эфира нашего YouТube -канала. Приводим небольшой отрывок из часового разговора.

— В КХЛ первый сезон действовал жесткий потолок зарплат. Но в нем много лазеек — четыре клуба могут платить сколько угодно бонусов за выход в финал конференций, 20 процентов бонусов вообще не попадают под потолок.

— Все должно происходить взвешенно. Потолок три года принимали. Сейчас мы ввели «пол» зарплат (сумма, меньше которой клубы не могут тратить на зарплаты, в сезоне-2021/22 она будет равняться 315 миллионам рублей. — Прим. «СЭ» ), постепенно его будем повышать, чтобы увеличить конкуренцию.

Почему игрок не может за свои достижения получать бонусы? Многие говорят, что хоккеисты уезжают из-за маленьких зарплат. Бонусы стимулируют игроков, чтобы добиваться результатов. Посмотрите на «Трактор»: наверняка те, кто едет в Челябинск, рассчитывают попасть в финал конференции и получить бонусы.

Давайте вернемся к тому, как принимался потолок зарплат. Было предложено несколько вариантов, в том числе вывести одну-две звезды. Сейчас все более-менее в одинаковых условиях. Только четыре клуба, которые пробились в финалы конференции, могут потратить чуть побольше остальных на премирование.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

— У Овечкина заканчивается контракт. Представьте ситуацию, что он захочет вернуться: у него будут определенные финансовые требования. Так «Динамо» придется выгнать полсостава, чтобы его взять? Могут ли быть какие-то послабления?

— Есть пример Ильи Ковальчука, на которого «Авангард» нашел средства. Если кто-то из наших ребят захочет вернуться, мы будем только рады. Овечкин и Малкин, уверен, не поедут сюда за заработком. Они приедут в свои родные клубы играть для болельщиков.

— Как Дацюк в Екатеринбурге?

— Да.

— Но ведь в СКА у него был контракт на 300 миллионов.

— Тогда у него еще были предложения из НХЛ, СКА нужно было выкладывать деньги, чтобы он приехал.

— Вам нравится, что в КХЛ столько переходов? У «Ак Барса», «Авангарда» полкоманды ушло.

— От этого никуда не денешься, это постоянное движение. Такое же происходит и в НХЛ. Что касается «Авангарда», то это нормальная ситуация. Помню, когда я был капитаном в «Ак Барсе», в полуфинале-финале говорил ребятам, что игроки из команды-чемпиона в межсезонье всегда востребованы на рынке.

— Будете ли ужесточать потолок зарплат? ЦСКА сейчас расторгает игроков, например Ивана Телегина, и это не учитывается.

— Есть нюансы, которые можно было бы подправить. Но тут главное не делать поспешных решений. Спонсоры тоже знают, что есть потолок, выделяется определенный бюджет, за пределы которого клубы не могут выходить. Сейчас все умеют считать деньги.

— Не было ни одного подозрения на случай нарушения потолка зарплат?

— Нет. Помню, что писали про переход Якупова в «Авангарде». Но он получил до этого деньги в другом клубе, они остаются там. У «Авангарда» были свободные деньги, на которые они и взяли игрока. В ЦИБе нельзя зарегистрировать контракт, если после его подписания клуб превысит потолок зарплат.

— Разрешение аренды в КХЛ — это не удар по имиджу?

— Если хоккеист выступает в ВХЛ, то его могут отдать в аренду в КХЛ, и он будет набираться опыта. Почему молодой игрок не может получить шанс в другой команде? Есть рамки — нельзя отдать в аренду больше четырех человек.

Алексей Морозов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата. Почему вы гоняете «Торпедо» из одной конференции в другую?

— «Торпедо» территориально находится между «Востоком» и «Западом». Для них мы проводили аналитику в прошлом году, на Востоке им было удобнее играть по логистике. Но «Адмирал» вернулся, надо было перестроить конференции.

— Известно, что «Адмирал» не получит возможности сыграть в сезоне, пока не заплатит долги.

— Такое решение принято на совете директоров лиги. Мы информировали клуб, сейчас ведем переговоры, они должны прислать дорожную карту, в какие сроки они будут гасить задолженности. Мы готовим календарь на случай, если «Адмирал» не сможет принять участие в сезоне.

— Есть ли признаки того, что все будет нормально?

— Мы в прошлом году не допускали того, что «Адмирал» не будет участвовать. Держим в уме разные расклады. Сейчас мы каждый день на связи с директором клуба Алексеем Аном, с руководителями, знаем, кто из сотрудников у них за что отвечает. Провели инспектирование арены, им нужно будет поменять коробку на более безопасную. Точечные нюансы они должны утрясти до начала сезона.

— Говорят, что ранее «Ладе», «Спартаку», «Динамо» прощали долги. Простите долг и «Адмиралу»?

— Когда «Адмирал» три года назад принимали в состав участников, губернатор и учредители брали на себя ответственность, что погасят долги. Сейчас юрлицо новое, но учредители те же.

— Они должны 100 миллионов или 56?

— Уже 56. Это для тренерского штаба и игроков. С персоналом разобрались, они одними из первых получили деньги.