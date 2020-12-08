Клуб КХЛ сослал в Высшую лигу своих звезд. Они хотели покинуть команду летом

Обзор дня Алексея Шевченко.

Вызов

К сожалению, мы технически не могли отправить молодежную сборную России и на второй этап Евротура. Временные возможности предстоящего МЧМ исключают это. И тренерский штаб сборной собрал на кубок Первого канала такую команду, с которой практически гарантирована победа в Москве. Мы видели, кого везут наши соперники. Все скомплектованы по принципу: «давайте соберем тех, кто захочет».

И все же вопросы по составу есть. Зачем пригласили вратаря Михаила Бердина, пожалуй, худшего голкипера в системе СКА, который уже неоднократно показывал, что совершенно не готов выступать на высоком уровне. Почему-то нет ребят, которые очень неплохо показали себя в последний месяц. Техничный Дамир Жафяров мог бы зажечь, да у него был не очень удачный вызов год назад, но тогда и мир был другим. Иван Чехович тоже заслужил быть проверенным. Непонятно, почему отказались от армейской связки Максим Мамин — Константин Окулов и взяли только первого.

Но больше всего поражает состав тренерского штаба. Очень трудно смириться с таким выбором. Нет никаких аргументов за приглашение Альберта Лещева и Александра Титова. Первый был бы, возможно, нужен, если бы набрали пацанов, которым по семнадцать лет. А главный тренер «СКА-Невы» был бы незаменим, если бы сборную скомплектовали из хоккеистов Высшей лиги. Но ведь это не так. Отнесемся к этому этапу Евротура спокойно.

Наказание

Сенсационные новости пришли утром в понедельник из Хабаровска. Братья Ушенины внесены в список отказов, в ближайшие 48 часов их может забрать любой клуб, а если этого не произойдет, то они отправятся в фарм-клуб, то есть в Красноярск. Думаю, что ни тот, ни другой никого в КХЛ не заинтересует. Случись это года три назад, то, конечно, бы забрали, а сейчас нет.

Братья проводят очень слабый сезон, совсем не прибавляют. Не самый лучший старт был понятен. Ушенины этим летом искали работу, были настроены уйти, но, оказалось, что к ним вообще нет никакого интереса. Был один призрачный вариант, но он быстро отпал, да еще и неизвестно, получилось бы у них в «Сочи» лучше. Пришлось соглашаться на условия хабаровчан, но оба форварда оказались разочарованы этим и, такое ощущение, что делали одолжение «Амуру», выходя на лед в цветах команды. Их предупреждали, что так нельзя, уговаривали, потом снова предупреждали, опять уговаривали, давали шанс, другой, но клуб не получил никакой отдачи. И внесение в список отказов стал логичным и справедливым исходом. Они же тройке худших среди форвардов команды по показателю полезности.

Владиславу и Вячеславу 28 лет, боюсь, что их следующая остановка — ВХЛ. В свое время они упустили возможность перейти в другую команду, должны были попытаться уехать в период с 2016 по 2018 год, но застряли в Хабаровске, а теперь их время ушло. Впрочем, мне кажется, что «Амур» даст им еще одну возможность, все-таки не чужие люди. И уж за нее братьям надо хвататься зубами.

Контракт

«Авангард» внезапно предложил полноценный контракт защитнику Максиму Гончарову. Напомним, что этот хоккеист доигрался в «Спартаке» до того, что его внесли в список отказов, а затем отправили в «Химик», где Максим тоже не выделялся. Но сейчас в «Авангарде» такой период, что клиенты одного агента получают преимущество перед всеми. Иначе никак подписание Максима объяснить нельзя. И совершенно неважно, какая у него зарплата. Тут дело не в деньгах, а в занятости.

Приглядитесь к тому, что происходит. Если клубу действительно нужен игрок обороны, то в первые две пары защиты — заменить в какие-то моменты Оливера Каски или Вилле Покку, ведь у команды шесть легионеров. Гончаров мог бы заменить этих ребят лет восемь назад, до отъезда в Америку. Удивляет и поспешность. Максим провел всего три игры за команду из Балашихи, а мог бы шесть на просмотровом контракте. В первой — был на льду 6 минут, затем 10, а против «Северстали» — 9. Да, на его счету одна передача и показатель полезности «плюс 2», но они играл против «Куньлуня» и «Северстали», только матч с «Ак Барсом» стоит особняком. В третьей или даже в четвертой парах народу более, чем достаточно. Пока набирает форму Максим Чудинов, в начале января вернется Семен Чистяков, а еще есть «трансферный козырь» Алексей Соловьев, в которого очень верит Боб Хартли, но держит в Новокузнецке. То есть абсолютно бессмысленная сделка, которая в очередной раз заставляет задуматься, какие задачи решает менеджмент. Кажется, что они просто решили себя не обидеть.