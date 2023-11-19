«Спартак» дождался суперзвезду. Голдобин — новый вожак красно-белых

Николай обновил снайперский рекорд московского клуба в КХЛ.

Июньский обмен Данила Квартальнова на Николая Голдобина изначально выглядел выигрышной сделкой для «Спартака». Обойдемся без глубинного анализа — в ней достаточно подводных течений. Николай не хотел оставаться в «Металлурге». Летом нападающий изучал варианты в Северной Америке, но понял, что правильнее продолжить играть в КХЛ. Но не в Магнитогорске. «Металлург» получил скромную компенсацию за одного из главных творцов лиги. У Андрея Разина Квартальнов не всегда проходит в состав. А Голдобин, которому в «Спартаке» предложили средний контракт по рынку (обычное дело для руководства москвичей), стал новой звездой клуба и лидирует в списке бомбардиров и снайперов КХЛ.

Алексей Жамнов изменил «Спартак» до неузнаваемости. Теперь каждый матч на «Мегаспорте» — настоящий праздник хоккея, радующий голами, изящными комбинациями и, самое главное, результатом. Команда забралась на первое место Западной конференции и с отрывом лидирует по заброшенным шайбам в КХЛ. «Спартак» сочетает победы с удовольствием от матчей. Жамнов собрал ударную супертройку Голдобин — Морозов — Порядин. Некоторое время ведущие форварды красно-белых делили первые места среди бомбардиров лиги. Получивший травму Иван и Павел отстали в гонке, но Николай позиции не сдает и подбирается к очередному клубному рекорду «Спартака». Теперь по количеству очков за сезон.

Московский клуб заждался большую звезду КХЛ в составе. По совокупному мастерству Голдобин мог пробиться в НХЛ, но нападающему не хватает стабильности и скоростно-силовых навыков. Зато Николай идеально вписался в «Спартак» и получает удовольствие от хоккея в Москве. Форвард тонкой душевной натуры ставит шедевры на поток, когда наслаждается игрой. Вожака такого масштаба очень не хватало «Спартаку» в последних сезонах. Это не значит, что у красно-белых собирались безликие команды. Хохлачев, Локтионов, Широков, Лехтеря — в Москве в разные сезоны высаживались яркие игроки, но никто не произвел такого эффекта, как Голдобин на старте сезона-2023/24.

Голы и передачи Николая — это не только вклад в командную копилку. Это еще и возможность раскручивать нового красно-белого героя. Медийность хоккейного «Спартака» не сравнится с футбольным, но фан-база у клуба солидная. Пиар основывается на личностях. Каждому времени нужны свои герои и примеры для вдохновения. Таким для «Спартака» стал Голдобин. Вместе с партнерами по тройке Николая пригласили на Матч звезд КХЛ и Кубок Первого канала. Морозов, правда, из-за травмы не поедет в Санкт-Петербург. Жамнов сказал, что Иван выбыл до конца календарного года.

Что сделал Голдобин за два с половиной месяца регулярки? Обновил снайперский рекорд «Спартака», забросив 24 шайбы за 33 матча. Прошлый принадлежал Штефану Ружичке, Райану Стоа и Сергею Широкову — каждый забил по 22 гола. Николай обновил личный рекорд по очкам в КХЛ. 39 (16+23) баллов форвард набрал за «Магнитку» в серебряном сезоне-2021/22, а за половину регулярки в «Спартаке» наколотил 49 (24+25) очков. Голдобин проводит невероятную регулярку и, как намекает отбивка на арене «Мегаспорт» после голов форварда, «не может остановиться».

Николай Голдобин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Николай — лицо не только обновленного «Спартака», но и всей КХЛ. Такие игроки украшают лигу. Хоккей в исполнении красно-белых приводит в восторг, а Голдобин — лидер команды. Москву захватило Голди-шоу — хочется, чтобы оно продолжалось как можно дольше и перенеслось на плей-офф. КХЛ только выиграет от нового претендента на высокие места.