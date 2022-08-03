Один из самых богатых клубов КХЛ потерял ведущего форварда. Как будет выглядеть его состав

Обзор дня Алексея Шевченко.

Травма

«Автомобилист» практически на весь регулярный чемпионат потерял нападающего Алексея Макеева. Форвард, набравший в прошлом сезоне 23 очка при 11 заброшенных шайбах, порвал переднюю крестообразную связку. Сегодня он будет прооперирован и начнет процесс реабилитации. Что это значит для «Автомобилиста»? Нельзя сказать, что екатеринбургский клуб оказался в совсем уж тяжелом положении. Если брать во внимание приобретения команды, то у Николая Заварухина есть крайние нападающие, способные сыграть в первых двух звеньях. Приглашен Сергей Широков, остались Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, новый контракт у Анатолия Голышева. У Олега Ли будет возможность показать себя, так как по всем предварительным раскладам ему не находилось места в топ-9. Не исключено, что сейчас возобновятся переговоры с Сергеем Шумаковым. Этот нападающий без контракта, но, может быть, к его кандидатуре вернутся.

Если говорить о Макееве, то в прошлом сезоне Алексей выглядел не так, как в предыдущие несколько лет. Например, нападающий показал худший результат по заброшенным шайбам с чемпионата-2015/16. Но вы же помните, что было в прошлом году в клубе? У всех спад, а команда даже не попала в плей-офф. Не забывайте, что ушел Павел Дацюк, а Алексей именно в связке с ним до какого-то момента являлся чуть ли на претендентом на звание лучшего снайпера турнира в чемпионате-2020/21. Макеев получил известность после переезда в «Витязь», в какой-то момент стал лидером команды, набирал приличное количество очков, но, выйдя на рынок свободных агентов, с удовольствием перебрался в родной «Автомобилист». Будем надеяться, что в этом сезоне Алексей вернется на лед и сыграет в плей-офф.

Состав

В среду в Сочи стартует первый крупный турнир межсезонья. И за сутки до вбрасывания произошло изменение в составе участников. Вместо олимпийской сборной России выступит команда «лучших хоккеистов в возрасте до 25 лет». Но это тот случай, когда от смены названия ничего не меняется. Любая сборная сейчас обречена на турниры с определенными соперниками, а название не играет никакой роли.

Кого же выбрали в команду? По традиции, там много игроков из СКА. И это плохой сигнал для ребят, которые вместо того, чтобы выступать за клуб, отправлены в команду, которой по объективным причинам тяжело будет показать хороший результат. Сборная если и потренируется в полном составе, то только 5 августа, когда уже проведет пару матчей. Так что смотрите, кто в команде из Санкт-Петербурга — они могут поменять прописку в ближайшее время.

Отдельно стоит сказать про Матвея Мичкова. Конечно, его никуда не обменяют, даже не отдадут в аренду, но не очень хорошо, что он начнет сезон не в основном составе. Были надежды, что в этом сезоне хоккеист проведет в КХЛ гораздо больше матчей, но Матвей явно не проходит в состав. То ли сил еще не так много, то ли стиль игры не подходит.

Много в сборной и спорных кандидатур, но это все из серии «а почему взяли этого, а не того». Я тоже хотел узнать, почему среди вратарей Вячеслав Пекса и Илья Набоков, а не другие. Но появись иные фамилии — тема бы не ушла. Из совсем новых имен лишь пара человек. Мы мало что знаем о защитнике 2003 года рождения Арсении Варлакове из «Мамонтов Югры», да и не сказать, чтобы Иван Ремезовский выделялся в МХЛ, выступая за СКА-1946. Но вдруг мы чего-то не понимаем.

Новичок

«Торпедо» берет в аренду на год центрального нападающего Льва Комиссарова. Очень неожиданное решение нижегородского клуба с точки зрения выбора конкретного хоккеиста, но понятное с позиций комплектования. В команде Игоря Ларионова сейчас огромный дефицит центральных нападающих, а Лев как раз центр. Новичку 22 года. В свое время он был серьезным кандидатом для участия в молодежном чемпионате мира, но домой его отправили с заключительных сборов. Комиссаров довольно рано стал играть в Высшей лиге. В сезоне-2018/19 на его счету было уже 47 матчей, включая десять в плей-офф. В том сезоне он дебютировал и в КХЛ. Что интересно, Лев провел почти 11 минут в матче как раз против «Торпедо», но очков не набрал. Затем наступил период застоя. Комиссаров очень старался в Высшей лиге, но в состав клуба КХЛ пробиться было нереально. Отчасти потому, что подбор центров в первой команде был достаточно серьезным. Отчасти потому, что Лев не слишком блистал и на уровне «вышки». Там были разные причины: например, в прошлом сезоне многие хоккеисты не могли найти общий язык с главным тренером Егором Михайловым, так что вряд ли кто-то мог прогрессировать. В позапрошлом сезоне, кажется, вмешались травмы.

Для Комиссарова обмен в «Торпедо» — выигрыш в лотерею. Клуб главной лиги, где практически нет конкуренции. Тренер, готовый давать шанс молодым. Да и сам хоккеист наверняка ухватится за возможность перейти на новый уровень. То, что права на него сохранил армейский клуб, говорит о том, что ЦСКА еще видит потенциал в хоккеисте. Могли бы и просто отдать.

Еще одна хорошая новость для нижегородских болельщиков — Кенни Агостино наконец добрался до города. То, что он приедет, было известно давно, но в руководстве клуба боялись, что вмешаются какие-нибудь потусторонние силы. Агостино в прошлом сезоне долго адаптировался к новому чемпионату, но в этом сезоне обязан стать лидером клуба.