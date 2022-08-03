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Сегодня, 10:45

Один из самых богатых клубов КХЛ потерял ведущего форварда. Как будет выглядеть его состав

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Макеев.
Фото ХК «Автомобилист»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Травма

«Автомобилист» практически на весь регулярный чемпионат потерял нападающего Алексея Макеева. Форвард, набравший в прошлом сезоне 23 очка при 11 заброшенных шайбах, порвал переднюю крестообразную связку. Сегодня он будет прооперирован и начнет процесс реабилитации. Что это значит для «Автомобилиста»? Нельзя сказать, что екатеринбургский клуб оказался в совсем уж тяжелом положении. Если брать во внимание приобретения команды, то у Николая Заварухина есть крайние нападающие, способные сыграть в первых двух звеньях. Приглашен Сергей Широков, остались Брукс Мэйсек, Георгий Белоусов, новый контракт у Анатолия Голышева. У Олега Ли будет возможность показать себя, так как по всем предварительным раскладам ему не находилось места в топ-9. Не исключено, что сейчас возобновятся переговоры с Сергеем Шумаковым. Этот нападающий без контракта, но, может быть, к его кандидатуре вернутся.

Если говорить о Макееве, то в прошлом сезоне Алексей выглядел не так, как в предыдущие несколько лет. Например, нападающий показал худший результат по заброшенным шайбам с чемпионата-2015/16. Но вы же помните, что было в прошлом году в клубе? У всех спад, а команда даже не попала в плей-офф. Не забывайте, что ушел Павел Дацюк, а Алексей именно в связке с ним до какого-то момента являлся чуть ли на претендентом на звание лучшего снайпера турнира в чемпионате-2020/21. Макеев получил известность после переезда в «Витязь», в какой-то момент стал лидером команды, набирал приличное количество очков, но, выйдя на рынок свободных агентов, с удовольствием перебрался в родной «Автомобилист». Будем надеяться, что в этом сезоне Алексей вернется на лед и сыграет в плей-офф.

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Состав

В среду в Сочи стартует первый крупный турнир межсезонья. И за сутки до вбрасывания произошло изменение в составе участников. Вместо олимпийской сборной России выступит команда «лучших хоккеистов в возрасте до 25 лет». Но это тот случай, когда от смены названия ничего не меняется. Любая сборная сейчас обречена на турниры с определенными соперниками, а название не играет никакой роли.

Кого же выбрали в команду? По традиции, там много игроков из СКА. И это плохой сигнал для ребят, которые вместо того, чтобы выступать за клуб, отправлены в команду, которой по объективным причинам тяжело будет показать хороший результат. Сборная если и потренируется в полном составе, то только 5 августа, когда уже проведет пару матчей. Так что смотрите, кто в команде из Санкт-Петербурга — они могут поменять прописку в ближайшее время.

Отдельно стоит сказать про Матвея Мичкова. Конечно, его никуда не обменяют, даже не отдадут в аренду, но не очень хорошо, что он начнет сезон не в основном составе. Были надежды, что в этом сезоне хоккеист проведет в КХЛ гораздо больше матчей, но Матвей явно не проходит в состав. То ли сил еще не так много, то ли стиль игры не подходит.

Много в сборной и спорных кандидатур, но это все из серии «а почему взяли этого, а не того». Я тоже хотел узнать, почему среди вратарей Вячеслав Пекса и Илья Набоков, а не другие. Но появись иные фамилии — тема бы не ушла. Из совсем новых имен лишь пара человек. Мы мало что знаем о защитнике 2003 года рождения Арсении Варлакове из «Мамонтов Югры», да и не сказать, чтобы Иван Ремезовский выделялся в МХЛ, выступая за СКА-1946. Но вдруг мы чего-то не понимаем.

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Новичок

«Торпедо» берет в аренду на год центрального нападающего Льва Комиссарова. Очень неожиданное решение нижегородского клуба с точки зрения выбора конкретного хоккеиста, но понятное с позиций комплектования. В команде Игоря Ларионова сейчас огромный дефицит центральных нападающих, а Лев как раз центр. Новичку 22 года. В свое время он был серьезным кандидатом для участия в молодежном чемпионате мира, но домой его отправили с заключительных сборов. Комиссаров довольно рано стал играть в Высшей лиге. В сезоне-2018/19 на его счету было уже 47 матчей, включая десять в плей-офф. В том сезоне он дебютировал и в КХЛ. Что интересно, Лев провел почти 11 минут в матче как раз против «Торпедо», но очков не набрал. Затем наступил период застоя. Комиссаров очень старался в Высшей лиге, но в состав клуба КХЛ пробиться было нереально. Отчасти потому, что подбор центров в первой команде был достаточно серьезным. Отчасти потому, что Лев не слишком блистал и на уровне «вышки». Там были разные причины: например, в прошлом сезоне многие хоккеисты не могли найти общий язык с главным тренером Егором Михайловым, так что вряд ли кто-то мог прогрессировать. В позапрошлом сезоне, кажется, вмешались травмы.

Для Комиссарова обмен в «Торпедо» — выигрыш в лотерею. Клуб главной лиги, где практически нет конкуренции. Тренер, готовый давать шанс молодым. Да и сам хоккеист наверняка ухватится за возможность перейти на новый уровень. То, что права на него сохранил армейский клуб, говорит о том, что ЦСКА еще видит потенциал в хоккеисте. Могли бы и просто отдать.

Еще одна хорошая новость для нижегородских болельщиков — Кенни Агостино наконец добрался до города. То, что он приедет, было известно давно, но в руководстве клуба боялись, что вмешаются какие-нибудь потусторонние силы. Агостино в прошлом сезоне долго адаптировался к новому чемпионату, но в этом сезоне обязан стать лидером клуба.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Матвей Мичков
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