Лидера чемпионата накрыл серьезный кризис. Что происходит с «Магниткой» Разина?

Разбираемся в причинах октябрьского спада «Металлурга».

«Металлург» проиграл пять матчей подряд и потерял лидерство на «Востоке». Октябрьский кризис уральцев ожидаем, если проанализировать календарь, летнюю селекцию и подобранный состав. Проигрывала «Магнитка» по-разному: получала болезненные поражения от набравшего ход «Трактора», упускала матчи в концовке и овертайме, как произошло с «Ладой» и «Авангардом». Главный тренер Андрей Разин признает физический и эмоциональный спад команды. Проблемы «Магнитки» кроются не только в восстановлении и потерянном кураже. На старте регулярки команда выдала пятиматчевую победную серию, лидировала в конференции, но к концу октября «Металлург» забуксовал. Затянувшийся спад — повод внимательнее изучить его трудности.

Фото ХК «Металлург»

Физическая яма

«Северсталь» при Разине показывала солидные скорости и не теряла темп на дистанции матча. Эти принципы тренер привнес в «Металлург». Движение уральцев подкупило с первых игр регулярки. Когда скорости накладываются на индивидуальное мастерство и тактическое понимание, как развивать атаки, за командой сразу приятно наблюдать. «Магнитка» вместе с «Торпедо», «Спартаком» и «Северсталью» входила в число клубов, чей хоккей радовал глаз. Так продолжалось до середины октября, пока «сталеваров» не накрыл физический спад. Длинные поездки и плотный календарь сказались на кондициях игроков. В Магнитогорске по-прежнему не закончена реконструкция аэропорта. Каждый выезд «Металлург» тратит лишние 4-5 часов, чтобы добраться на автобусе до Челябинска.

Разин реагирует на проблемы с функциональным состоянием ротацией состава и тактическими перестановками. В прошлом выезде (Омск — Новосибирск — Астана — Екатеринбург) второй метод принес результат. Команда выиграла три матча из четырех с 20-летним Ильей Набоковым в воротах. К перестановкам в тройках нападения и парах обороны «Металлург» прибегает почти в каждом матче. Возможностей для ротации у Разина не так много, но тренер максимально использует внутренние резервы. В «Магнитке» не боятся доверять молодежи: нередко первой тройкой заявляли Гребенкина (2003), Грасса (2004) и Юрова (2003). На какие только эксперименты не шли, чтобы освежить состав.

В «Металлурге» не сидят сложа руки в ожидании чуда, когда команда одномоментно побежит, как в сентябре. Хотя тренерский штаб Разина заслужил объективную критику. Как минимум за поражения, когда «Магнитка» упустила преимущество в две или три шайбы. Такие сценарии Разин проходил, работая в «Северстали». Выбор вратарей — отдельная драма. Наставник «Металлурга» приучил к неожиданным ходам по голкиперам. Замены на шестого полевого, когда команда отыгрывается, никого не удивляют. Но безжалостная рокировка после первой же пропущенной шайбы, как это было в домашнем матче с «Трактором», когда вместо Загидулина вышел Набоков, — удивительный случай. Подобные метания не добавляют вратарям уверенности. Отдельных личностей тонкого душевного уклада легко вывести из равновесия, резко убирая в запас или бросая «холодным» под танки.

Фото ХК «Металлург»

Ошиблись с легионерами

Вратарское непостоянство «Металлургу» предсказывали еще летом, когда Василий Кошечкин завершил карьеру, а с Эдвардом Паскуале не продлили контракт. Спортивный директор Сергей Гомоляко положился на Артема Загидулина. Вернуть из чемпионата Финляндии местного воспитанника — понятный шаг. Голкипер набрался опыта в европейской лиге. Когда команда осталась без взрослых вратарей, странно не воспользоваться правами на Загидулина в перспективном возрасте. По двум месяцам регулярки Артем не убедил, что созрел для первого номера клуба КХЛ. По статистике он уступает и молодому Набокову, и ветерану Александру Судницину, подписанному на подстраховку.

Качественных голкиперов на опустевшем рынке найти так же трудно, как и иностранцев. Проблема не только в дефиците кадров, но и в нежелании многих свободных игроков ехать в Россию. Однако «Ладе» это не помешало открыть для КХЛ Троя Джозефса и Скотта Космачука, «Сочи» — вспомнить о знакомом Борно Рендуличе, а «Барысу» привезти Райли Барбера. У «Металлурга» заполнены три иностранных слота. Робин Пресс перешел в команду вслед за Разиным из «Северстали». На оставшиеся места Гомоляко подписал канадца Жан-Себастьяна Ди и американца Люка Джонсона. И предложил нападающим солидные зарплаты (80 и 50 миллионов рублей). Приглашение форвардов выглядит большой ошибкой — и по игре, и по соотношению цены и качества.

Легионеров, особенно после сокращения лимита, подписывают на дефицитные позиции. Чтобы иностранцы дали команде то, чего не дают местные игроки. От Джонсона и Ди «Металлург» к концу октября получил шесть голов и семь передач на двоих. Разин использовал легионеров в разных тройках. Жан-Себастьяна в воспитательных целях оставлял в запасе и готовил по индивидуальной программе. Санкции вдохновили канадца на короткий отрезок, после чего Ди травмировался и подружился с костылями. Джонсон выглядит инородным телом. Хорош американец только на вбрасываниях (59,2%) — лучший результат в команде. В остальном — полное разочарование. Нападающий не подходит Разину по игровому интеллекту, скорости, да и по остальным навыкам.

Люк Джонсон. Фото ХК «Металлург»

Отставить панику

Неопределенность с вратарями и слабые иностранцы не мешали «Магнитке» побеждать в сентябре. «Металлург» впечатлял вариативным нападением, когда лидерские роли переходили от тройки к тройке с каждым матчем. Местная молодежь не полировала лавку, а получала много игрового времени — в большинстве, меньшинстве и ответственных сменах. Молодым хоккеистам свойственна нестабильность. Наивно предполагать, что Юров, Гребенкин, Грасс и Канцеров проведут длинную регулярку на одинаково высоком уровне. В их случае локальный спад признаем за норму. Самое время подхватить лидерство Никите Михайлису, Максиму Карпову, Денису Зернову, Павлу Акользину и другим зрелым нападающим.

На кризис в «Металлурге» должны отреагировать не только тренеры, но и селекционный отдел. Сергею Гомоляко не поздно связаться с Антоном Худобиным, который показывает отличную статистику в ВХЛ, и подыскать замену Джонсону и Ди. Не хватает «Магнитке» надежных и рассудительных защитников-домоседов. Большинство игроков обороны тяготеют к атаке, а выполняя прямые обязанности, нередко пожарят, нервируя вратарей. «Минус 10» у Пресса, «минус 6» у Дронова, а лидер среди защитников по набранным «минусам» — Яковлев. Но капитан уральцев компенсирует «минусы» большей поддержкой атак в равных составах, так что показатель полезности взлетел до «плюс 6».

К концу октября проблемы накрыли «Металлург», как серийные цунами в разбушевавшемся море. Разин видит выход из кризиса в мини-паузе, которую команда получит после ближайшего домашнего матча с «Барысом». «Магнитке» нужно как можно быстрее прервать серию поражений и выбраться из хандры. Проигранные матчи не добавляют позитива. Даже после пяти поражений подряд нет поводов для паники. Эта серия может пойти на пользу, чтобы некоторые сняли розовые очки. Перед сезоном Разин обещал, что в команде не будет равнодушных. В ближайших матчах хочется увидеть злой «Металлург», который правильно реагирует на трудности и готов выбираться из ямы. Это удастся, только если все в клубе будут работать сообща.