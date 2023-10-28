Им прочили провал, но они громят команду, набитую звездами. Почему «Лада» по-прежнему наверху таблицы

В успехах тольяттинцев много факторов.

«Лада» обыграла «Ак Барс» на своем льду со счетом 6:3 и даже имеет право на ошибку, чтобы не слететь с третьего места. Два месяца прошло после старта турнира, а как изменились прогнозы в отношении тольяттинского клуба. Если бы плей-офф начинался завтра, то команде бы пришлось играть с «Авангардом» и шансы на выход в следующей круг у них были бы примерно равные.

Удалось поговорить с игроками тольяттинского клуба, когда они недавно приезжали в Москву. Пытался понять, как же команда, которая собрала далеко не самый идеальный состав, выигрывает и держится в первой четверке конференции. И обыгрывает казанцев, когда в лазарете такие игроки, как Никита Попугаев и Трой Джозефс.

Мне показалось, что хоккеисты сами не знают ответ на этот вопрос. Например, Андрей Алтыбармакян сказал такую фразу:

— Нам гораздо легче играть против клубов, которые идут вперед, делают ставку на атаку. Тогда удается подловить соперника на ошибках.

Следующие два матча опровергли его тезис. Например, с «Северсталью» команда упустила преимущество в три шайбы, хотя череповецкий клуб как раз не любит обороняться, а все силы направляет к чужим воротам. Да, «Лада» победила по буллитам, но это все-таки не то.

Но потом команда встречается с казанцами, а их тренер специализируется на том, чтобы сыграть от обороны и не идти вперед. И мы видим победу со счетом 6:3. И пусть две шайбы заброшены в пустые ворота, это ничего не меняет. Забить «Ак Барсу» четыре раза тоже довольно непросто.

Глядя на игру команды, вдруг ловишь себя на мысли о том, как на самом деле упал уровень КХЛ. Посмотрите на легионеров тольяттинского клуба. Скотт Космачук лет пять назад если бы и приехал в нашу лигу, то только случайно, а над менеджерами бы такой команды все смеялись. Мы были удивлены, что этого легионера позвали и в Тольятти, но Космачук-то дает результат.

Игроки «Лады» Мислав Росандич (слева), Владислав Семин и Артем Иванюженков. Фото ХК «Лада»

По прежним критериям мы относились и к тому, что клуб прилагает много усилий для приглашения Остапа Сафина. Он ведь выступал в чемпионате Чехии, а цифры в этом турнире не имели ровным счетом никакого значения, когда хоккеисты приезжали к нам. Лично я прогнозировал форварду поездку в ЦСК ВВС, а Сафин сейчас — лучший в «Ладе».

Но падение уровня КХЛ — не проблема «Лады». Все равно же надо выходить на лед и добывать победы, так что их не касаются глобальные проблемы. Еще раз повторю: отличное решение руководства клуба пригласить Павла Десяткова из ВХЛ. Так-то обычно те специалисты, что работали главными тренерами, неохотно соглашаются стать помощниками, пусть даже в более серьезной лиге. Когда ты привык командовать, тяжело подчиняться. Но Десятков очень интересный специалист. Он говорит с хоккеистами на языке, который они понимают. Тренер он достаточно честный, и те ребята, с кем мне удалось поговорить, признавали, что роль Десяткова недооценена в успехах клуба. Плюс при нем результат был у таких клубов, как «Рязань», где месячная зарплата в 80 тысяч рублей считалась высокой.

Совсем не хочу сказать, что Олег Браташ — слабый тренер. Это не так. Но точно знаю, что в каких-то сложных ситуациях он немного теряется, да и тренировки проводит так, словно перед ним не мужики, а пацаны из юниорской сборной. Может быть, еще не адаптировался, да и тяжело, когда ты никогда не возглавлял команду КХЛ с самого начала сезона. Десятков, который в ВХЛ видел всякое, кризисы нивелирует.

Но больше всего радуют в игре «Лады» их успехи, которые совсем не кажутся случайными. Нет ощущения, что им повезло и с «Ак Барсом». Взяли свои два очка справедливо, а сенсация это лишь потому, что зарплатные бюджеты клубов существенно различаются. Но если забыть о деньгах, то тольяттинцы просто лучше играют.