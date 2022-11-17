Страшная болезнь и наркотики. Из-за чего погиб бывший нападающий «Авангарда»

Трагическая история Марека Сватоша.

Словацкий нападающий Марек Сватош мог стать звездой НХЛ. Во второй половине 2000-х он выдал несколько ярких сезонов в «Колорадо», но несколько тяжелых травм поставили крест на его карьере.

Начало карьеры и первая травма

Марек Сватош родился в Кошице — одном из крупнейших словацких городов. Свою игровую карьеру начал в команде с одноименным названием и прошел в ней всю вертикаль. Нападающий сначала привлекался в молодежную команду «Кошице», а затем удостоился вызова и в основную.

В 19 лет Сватош был выбран «Колорадо» на драфте НХЛ под общим 227-м номером, но сразу пробиться в АХЛ и НХЛ у Марека не получилось — первые два сезона своей заокеанской карьеры нападающий провел в «Кутеней Айс», выступающей в WHL. Особенно удался второй год в команде — Сватош забросил 50 шайб в 71 матче, стал чемпионом WHL, а также был вызван в сборную Словакии на молодежный чемпионат мира, на котором набрал восемь (7+1) очков за семь матчей.

Следующий сезон словак начинал уже в АХЛ. Нападающий выступал за «Херши» (фарм-клуб «Колорадо» в то время) и, несмотря на низкую результативность, в следующем году удостоился вызова в основную команду. Правда, проявить себя в «Колорадо» сразу у нападающего не получилось из-за серьезной травмы, которую он получил на старте сезона.

«Самым тяжелым для меня было то, что всего лишь после двух игр в НХЛ я получил серьезную травму плеча и весь последующий сезон находился в процессе реабилитации, не играл. Тогда мне было непросто осознавать, что, с одной стороны, я достиг своей мечты попасть в НХЛ, а с другой — не мог выходить на лед. Ведь главное — не оказаться в лиге, а удержаться там. Поэтому очень хотел произвести хорошее впечатление на фанатов и тренеров. Думаю, что полученная травма была самым тяжелым испытанием после моего приезда в Денвер», — вспоминал Сватош.

После восстановления от повреждения в НХЛ случился локаут, поэтому следующий сезон нападающий вновь проводил в составе «Херши». После окончания локаута он вновь был поднят в основную команду. Тот сезон стал для Сватоша прорывным — форвард закрепился в составе «Лавин», забросил 32 шайбы в 61 матче, стал одним из лучших снайперов команды и был вызван в сборную Словакии на Олимпийские игры. Тот сезон складывался для Марека идеально, но в конце регулярного чемпионата молодой форвард получил очередную травму.

В следующие годы нападающий уже не был так результативен, по-прежнему пропускал много матчей из-за травм, но продолжал играть за «Колорадо».

Фото Global Look Press

Контракт с «Авангардом»

Ушел из команды словак только спустя шесть лет. В 2010 году Сватош подписал контракт с «Авангардом». На бумаге этот трансфер казался усилением для омичей — 28-летний нападающий с поставленным броском и солидным опытом игры в НХЛ — что может пойти не так? Ради приглашения Марека «Авангарду» даже пришлось расторгнуть контракт с канадским защитником Бренданом Беллом, чтобы не возникло проблем с лимитом на легионеров.

Но построить карьеру в КХЛ у форварда не получилось. Сватош набирал мало очков (8 в 19 матчах) и умудрился получить очередную травму — на тренировке словак дернул пах. После этого омский клуб принял решение расторгнуть контракт с Мареком, а сам нападающий снова поехал покорять НХЛ.

Уже через две недели Сватош подписал однолетний контракт с «Нэшвиллом», но спустя девять игр форвард был выставлен на драфт отказов, откуда его забрала «Оттава». Травмы продолжали мучить игрока, поэтому снова закрепиться в НХЛ у него не получилось, а следующий сезон Марек пропустил полностью. Потом были попытки пробиться в состав «Флориды» через тренировочный лагерь, но они оказались тщетными.

В итоге нападающий подписал контракт со «Слованом», выступавшим в то время в КХЛ. За братиславский клуб Сватош провел всего восемь матчей и сумел отличиться лишь раз, поэтому новый контракт Мареку предложен не был. На следующий год форвард вернулся в свой родной клуб «Кошице», провел в нем 36 матчей и набрал 23 (7+16) результативных балла. После того сезона нападающий принял решение завершить игровую карьеру.

Фото Global Look Press

Откровения жены

В ноябре 2016 года Марека Сватоша не стало. В крови экс-хоккеиста были обнаружены кодеин, морфин и антидепрессанты. По официальной версии, причиной смерти стала передозировка обезболивающими препаратами во время прохождения реабилитации от употребления героина. Также, по результатам судмедэкспертизы было выявлено, что у Сватоша могла быть депрессия и суицидальные наклонности, вызванные стрессовым состоянием.

Спустя шесть лет после смерти жена Марека — Диана решила рассказать о состоянии ее мужа в последние годы жизни, а также о болезни, которая была выявлена уже после гибели.

В 2017 году Диана пожертвовала мозг Марека Сватоша Бостонскому университету. В ходе исследований было выявлено, что хоккеист страдал от хронической травматической энцефалопатии (ХТЭ) — прогрессирующего со временем дегенеративного заболевания головного мозга, развивающегося из-за сотрясений. Такой диагноз особенно распространен среди боксеров, игроков в американский футбол и тафгаев. Сватош не относился ни к одной из этих категорий, наоборот, Марек был плеймейкером и никогда не славился жесткостью и грубостью, но за свою карьеру он действительно получил множество сотрясений. Диана рассказала, что у ее мужа было как минимум шесть подтвержденных случаев сотрясения мозга.

Также жена хоккеиста рассказала, что диагноз ХТЭ позволил ей понять странное поведение мужа в последние годы его жизни — Марек стал более грустным и возбудимым, а еще у него появились серьезные проблемы с памятью. «Я не говорю о том, чтобы забыть вынести мусор. Я говорю о разговоре с ним и о том, как он вернулся через пять секунд и спросил: «О чем мы говорили?» Так было три раза подряд. Это было чересчур», — рассказала Диана в недавнем интервью.

Более того, она рассказала, что Сватош некоторое время действительно употреблял героин — так он хотел заглушить боль, которую испытывал. На момент гибели Мареку было всего 34 года.