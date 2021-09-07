Один из сильнейших и самых дорогих вратарей КХЛ выбыл на целый сезон и может закончить карьеру

Обзор дня Алексея Шевченко.

Дубль

Питерские армейцы в последние годы превратились в объект всеобщей ненависти и насмешек, но то, что сейчас делает клуб, достойно только уважения. Проанализируйте состав команды в трех матчах нынешнего сезона. В каждом россыпь молодых звезд, в любой тройке обязательно один молодой и перспективный, который не просто выполняет роль «лимитчика», а приносит пользу.

Матвей Мичков провел два довольно посредственных матча, но его не усадили в запас, не отправили в фарм-клуб, а просто выпускали вновь и вновь. И это принесло результат — дубль, голевая передача. Никто уже не вспоминает, что парню всего 16 лет. Какая разница, сколько ему, если шайба после броска летит по какой-то замысловатой траектории и прилетает точно в цель. Мичков — уникальный хоккеист. Не хочется думать о том, что его ждет в будущем, размышлять о перспективах. Он радует прямо здесь и сейчас, и этим временем нужно наслаждаться.

Но не только Мичков герой. После летнего затишья оживает Кирилл Марченко, прогрессирует с каждой сменой. Марат Хуснутдинов выходит на потрясающий уровень, приятно смотреть на Кирилла Кирсанова, окажись Федор Свечков раньше в КХЛ, то мы бы сейчас, может быть, о нем говорили не меньше, чем о Матвее. Остальные клубы, особенно те, кто решает серьезные задачи, таким похвастаться не могут. В «Локомотиве» молодежь не имеет права на ошибку, Боб Хартли сразу зарубил Ивана Мирошниченко, хотя он не хуже Мичкова, а Илья Воробьев очень осторожничает с Юровым и совсем не подпускает Квочко. Не принимается аргумент, что в СКА собраны все лучшие. Там действительно неплохая молодежь, но и у других не хуже. Однако тут нужна воля. В СКА ее демонстрируют, а остальные боятся.

«Все только начинается». Согласны, Матвей!



Конечно же, в такой вечер нельзя не дать слово Матвею Мичкову.



Текст и видео:https://t.co/Oo7MWuePCt pic.twitter.com/WCtpx9VinP — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) September 6, 2021

Проблема

Мало в Екатеринбурге было проблем, так добавилась еще одна. Вратарь команды Якуб Коварж внесен в долгосрочный список травмированных, он не поможет клубу в этом сезоне. Какие-то проблемы со здоровьем мешают ему появляться на площадке. Надо сказать, что у чешского вратаря сложности возникли не вчера. Пару лет назад был момент, когда под угрозой была жизнь Якуба, тут уж не о карьере хоккеиста думать. К счастью, обошлось, врачи вытащили Коваржа, он вернулся на лед. Но уже тогда российскому клубу стоило задуматься, а нужно ли переподписывать контракт с голкипером.

Когда российские игроки оказываются в такой ситуации, то им ничего не предлагают, зато на переговорах постоянно напоминают о проблемах, даже на просмотр не берут. А тут иностранец. Коварж довольно качественный вратарь, мы его любим, он веселый и все лучше и лучше говорит по-русски. Но это бизнес, а чех так ничего и не выиграл в России. К работе менеджеров в Екатеринбурге уже давно много вопросов. И ситуация с вратарем — это следствие удивительного управления.

Что сейчас делать-то? Есть ли деньги? Да, зарплата Коваржа в «потолок» не идет, но платить ему придется, а дадут ли владельцы еще? Кроме того, начало сентября — это не то время, когда на рынке уж слишком много предложений. За океаном есть неплохие кандидаты, но им придется переплачивать, да и не всякий рискнет ехать в Россию. Ситуацию с Коваржем можно было предугадать, слишком много голкипер лечился в последнее время. Но в «Автомобилисте» не думают на шаг вперед, мы в этом постоянно убеждаемся.

Лидеры

«Спартак» побеждает в третьем матче подряд и возглавляет Западную конференцию. Сделаем скидку на хороший календарь, на то, что красно-белые все три матча провели на своей площадке. Все это, безусловно, имеет значение. Но «Ак Барс» тоже начал турнир с трех домашних встреч — и попробуйте быстро найти их в таблице.

Все лето ставилось под сомнение назначение Бориса Миронова на должность главного тренера. Типа раньше в КХЛ не работал, не потянет, неоправданный риск. Стабильно раз в пять — семь дней появляются новости о том, что «владельцы» недовольны менеджерами и их вот-вот снимут. Причин для «недовольства» (нет никаких оснований полагать, что оно действительно существует) нет. Миронова только глупец может назвать тренером-новичком. Он работал в МХЛ, причем весьма успешно. Специалист трудился помощником главного в «Нефтехимике» и наверняка увидел много такого, что скрыто от посторонних глаз. Наоборот, пришло время давать шанс таким, как Миронов, все лучше, чем везти из заграницы непонятно кого, даже с опытом работы в НХЛ.

Было странно читать и о менеджерских проблемах. Вопросы возникали. Например, зачем команде столько средних защитников, для чего приглашали Виктора Бобылева, но это рабочие моменты, допустимый процент брака, у каждого клуба такое есть. Но большей частью «Спартак» формировался очень грамотно, брали на конкретные позиции нужных людей и не суетились. А еще год назад, например, просто скупали ветеранов, не осознавая, что они уже не т. е. Хоккей нынешнего «Спартака» существенно отличается от прошлогоднего — хотя бы настроением. Команда Олега Знарка могла за счет какого-то рывка совершить сенсацию, а сейчас все ровно, без провалов. Не исключено, что через месяц все изменится, но что же сейчас думать о плохом. Спартаковцы прямо сейчас свое лидерство честно заслужили. А уж как они пройдут испытания, зависит только от них.