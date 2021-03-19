В Америку едут даже из «Северстали». Защитник, от которого отказался «Спартак», решил попытать счастья в «Аризоне»

Обзор дня Алексея Шевченко.

Конфуз

«Авангард» долго готовился к «Металлургу», у клуба были все необходимые инструменты для того, чтобы разобрать соперника, в составе подмосковной команда не было травмированных хоккеистов.Даже Илье Ковальчуку не выписали дисквалификацию за фол против Александра Щемерова. У команды Боба Хартли было преимущество во времени для восстановления, а к ним приехал коллектив, который многое позволяет делать у своих ворот, да еще и без защитника Егора Яковлева, который продолжает восстанавливаться от повреждения, полученного при непонятных обстоятельствах. Уж борьбу бы «Авангард» мог навязать, но проиграл с таким треском, что его было слышно даже в Омске.

Но я описал так называемые «нейтральные аргументы», их обычно приводят те, кто не слишком погружен в турнир. На самом деле никакой сенсации не случилось. По-хорошему «Авангард» и первый раунд не должен был проходить, но уж слишком слаб оказался «Автомобилист», а руководители были слишком сосредоточены на том, чтобы оправдаться за потраченные деньги перед начальством. Им было не до хоккея. «Авангард» даже отказался от своего козыря в виде мощного давления в начале встречи, доминирования в первом периоде. Можно, конечно, сказать, что Илья Воробьев все это предвидел и предложил такой хоккей, который был неудобен сопернику, но ведь это не так. Боб Хартли на пресс-конференции тоже говорил о том, что ничего не получилось.

Что же нас ждет в этой серии дальше? Вся надежда на то, что хоккеисты «Авангарда», измученные тренером, сами возьмутся за ум и сыграют так, как они привыкли. Опять же ради своего будущего, ради своего имени. На это вся надежда болельщиков клуба.

Без сопротивления

На каждой пресс-конференции Валерий Брагин, отвечая на вопрос по составу, говорил одни и те же вещи. Дескать, мы смотрим на физическое состояние игроков, а потом принимаем решение. Этот аргумент выглядела странным всегда, так как через пару дней, когда на площадке появлялся кто-то новый, то он не поражал воображение своим состоянием. Просто Брагин нашел идеальный способ оправдываться за то, на что он никак повлиять не может. Но мы можем что-то знать о положении дел в команде, догадываться, слушать разговоры, однако, в протоколе стоит имя Брагина, как главного, и к нему все вопросы.

И именно он виноват в том, что для динамовцев матч получился гораздо легче, чем любая встреча против «Северстали». А они были готовы терпеть, работать, биться, только ничего этого делать не пришлось. Мы увидели очень странный матч. Если в СКА так внимательно относятся к состоянию хоккеистов, как говорили, то как в воротах оказался Александр Самонов, у которого все валилось из рук? В каком же мире Владислав Цицюра, появившийся в основном составе, сильней Владимир Ткачева, оставшегося в запасе? Я бы понял появление Павла Кукштеля, если бы до этого он показал себя с лучшей стороны. Но нападающий сыграл в плей-офф один раз, проведя восемь минут в проигранном матче против минчан. Когда кого-то просят назвать самый главный козырь СКА, то все вспоминают про длинную скамейку. Но все проблемы клуба как раз из-за нее. Зачем мудрить, устраивать рулетку с сочетанием троек, если от этого вреда больше.

Порадовали и динамовцы. Иван Бочаров был очень надежен, а две шайбы защитников показали, как клуб будет справляться с тем, когда прикроют первое звено. Но все равно, мне кажется, московские хоккеисты удивились, придя в раздевалку. Никто и не устал.

Отъезд

Защитник «Северстали» Владислав Провольнев отправляется в НХЛ и подпишет контракт с «Аризоной». Видимо, в этом году своим шансом поиграть за океаном решили воспользоваться все без исключения. Осуждать хоккеиста не буду, тем более, он ничем не рискует. Провольнев провел лучший сезон в своей карьере. Дело не только в очках, а в уверенности, которую парень излучал на льду. Надо еще с руководителей «Спартака» спросить, который два года назад отказались от игрока с легкостью, считая, что они обхитрили череповецкий клуб, отдав им неликвид.

Но Провольнев добавлял от месяца к месяцу, а уж нынешний чемпионат провел на высочайшем уровне. Травма помешала сыграть в плей-офф и соперникам сильно повезло, что так случилось. Но поездка в НХЛ! В «Аризоне» выступает Илья Любушкин, в клубе очень много хоккеистов в оборонительной линии, довольно странный тренер, который сам не знает, чего хочет. В этом сезоне команда использовала десять защитников, причем, чаще в АХЛ выступает Виктор Седерстрем. Считается, что в каком-нибудь другом клубе он бы играл в основном составе, причем, много.

Совершенно непонятно, кого вытеснит Провольнев. Вероятно, как раз своего земляка. Он бы мог потеснить Остерли, Чикрана, но к ним тренеры клуба питают необъяснимую любовь. Оба и в КХЛ бы не закрепились, но стабильно играют в «Аризоне». Опять же Провольнев посмотрит себя на фоне других, оценит свои перспективы. Да и нам всем интересно, что выйдет из этого соглашения. Вдруг мы чего-то не видели в Провольнове, а в НХЛ какие-то качества будут цениться гораздо выше.