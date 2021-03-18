Ковальчук не использовал уйму моментов. Его «Авангард» проиграл «Магнитке»

Судя по всему, нас ждет долгая и тяжелая битва восточной классики.

Кубок Гагарина-2021. Восточная конференция. 1/2 финала. Первый матч

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Голы: Хольм — 1 (Прохоркин), 5:21 — 0:1. Буше — 2 (бол., Каски, Толчинский), 10:51 — 1:1. Бек — 3 (бол., С.Мозякин, Хольм), 35:59 — 1:2. Чинахов — 1 (Береглазов, Семенов), 36:18 — 2:2. Кошелев — 2 (Мартынов, Бек), 45:15 — 2:3. С.Мозякин — 4 (Расмуссен, Карпов), 45:51 — 2:4. Нестрашил — 2 (бол., Бек, Расмуссен), 48:00 — 2:5.

Вратари: Бобков — Кошечкин.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 31 (10+12+9) — 29 (10+9+10).

Судьи: Р.Гофман, Хрибик.

18 марта. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха». 2195 зрителей.

Счет в серии: 0-1.

Серия «Магнитки» и «Авангарда» — классика российского хоккея. История кубковых отношений команд уходит во времена Суперлиги. Сигарные войны, судейские скандалы, два ярких финала — чего только не было в противостояниях «сталеваров» и «ястребов». На уровне КХЛ градус встреч немного снизился, но тем не менее болельщики помнят напряженные полуфиналы «Востока» 2011 и 2012 годов, когда команды обменялись победами.

Эта серия открывает новую главу восточной классики. Нас ждет битва двух тренерских команд: мобильный, быстрый и агрессивный «Авангард» Боба Хартли и более сбалансированный и нацеленный на креатив «Металлург» Ильи Воробьева. Хватает и личных дуэлей: Ковальчук против Мозякина, Толчинский против Голдобина, две сильные вратарские бригады. В первом матче тренеры доверились габаритным голкиперам — Бобкову и Кошечкину. Если омичи, судя по всему, определились с основным вратарем (Игорь без замен провел серию с «Автомобилистом»), то «сталевары» продолжают чередовать Василия и Юху Олкинуору.

Первым сегодня дрогнул голкипер «ястребов». «Магнитка» сразу полетела вперед, создала пару неплохих моментов и открыла счет после нехитрого наброса Филипа Хольма. Швед воспользовался трафиком перед Бобковым и пустил шайбу на неудобной высоте для вратаря.

Выиграли вбрасывание, а дальше Филип Хольм взялся за дело.#КубокГагарина pic.twitter.com/39ZEyImcP0 — КХЛ (@khl) March 18, 2021

«Авангард» и «Металлург» — две лучшие команды по реализации большинства в плей-офф. И Хартли, и Воробьев перед серией отмечали, что значение игры в неравных составах, как бы банально это ни звучало, велико. Первый период остался за спецбригадами омичей. Уральцы потратили впустую два удаления хозяев, а Рид Буше не простил «Магнитку» и мощным броском в касание пробил Кошечкина.

Так работает лучшее большинство в КХЛ — 47.4% (9 из 19).#КубокГагарина pic.twitter.com/ymTnmxZlcM — КХЛ (@khl) March 18, 2021

Осторожничать и ждать подарков от соперника ни «Авангард», ни «Магнитка» не собирались. К середине периода хоккей стал более открытым и практически без средней зоны. Такой темп был скорее на руку «ястребам». У «Магнитки» пошли позиционные ошибки. Сначала простил уральцев Илья Ковальчук, выбравший лишний пас вместо броска с убойной позиции. Не реализовал выход «один в ноль» Егор Чинахов.

Во втором периоде игра немного успокоилась, но только до первого большинства. Мартынов и Прохоркин оставили «сталеваров» втроем. Несколько передач, и Ковальчук щелкает из своего «офиса» — голкипер «Магнитки» видел момент броска и отразил шайбу шлемом. Такого выстрела не выдержал шнурок, закрепляющий защиту шеи вратаря. Но каков сервисмен «Металлурга» Василь Султанов! Считанные секунды — и лексан на месте. Василий продолжил игру и совершил несколько важных спасений. В плей-офф не бывает мелочей.

«Магнитка» отбилась в двойном меньшинстве и сама ответила голом в большинстве. Выигранное вбрасывание в чужой зоне, трафик перед воротами — с этим идеально справился Деннис Расмуссен. А Тэйлор Бек точно приложился с кистей.

На второй гол «Авангард» ответил еще быстрее — всего за 19 секунд. Егор Чинахов со входа в зону бросил на неудобной высоте для Кошечкина — Василий и не сразу понял, что шайба побывала за ленточкой.

Злым гением для «Авангарда» стал Семен Кошелев, от которого омичи отказались в середине сентября. Разносторонний форвард не пригодился Хартли, но пришелся ко двору в «Металлурге», где стал пятым снайпером по итогам регулярки. Сегодня Кошелев передал «привет» бывшему клубу, забросив победную шайбу.

Сколько моментов сегодня не использовал Илья Ковальчук! Лидер омичей имел верные шансы и в большинстве, и в равных составах, но форвард или придумывал лишний пас, или его броски читал Кошечкин. На фоне Ковальчука капитан «Магнитки» Сергей Мозякин оставался незаметным. Да, он отметился пасом на Бека, но от опытного снайпера ждут прежде всего голов, верно? И Мозякин напомнил о себе в самый нужный момент — подключился на пятак и замкнул тонкую передачу Карпова.

Закольцевал успех уральцев Андрей Нестрашил, реализовав второе большинство. Ждал, что Хартли пойдет ва-банк, взвинтит темп, рискнет и зацепится за первый матч. Но что бы ни предпринимал «Авангард», на все у Кошечкина был свой ответ. Василий больше не пропустил, а «Магнитка» побеждает в первом гостевом матче. Уральцы сыграли дисциплинированнее и были лучше в реализации моментов, но серия на этом только начинается.