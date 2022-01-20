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20 января, 14:00

Сколько будут получать игроки «Ак Барса»? В Казани уже собрали команду на следующий сезон

«СЭ» опубликовал зарплаты хоккеистов «Ак Барса» в новом сезоне
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Стивен Кэмпфер, Джордан Уил, Кирилл Петров.
Зарплаты игроков «Ак Барса» на сезон-2022/23.
Фото «СЭ»
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Публикуем зарплаты хоккеистов казанского клуба.

Нынешний сезон КХЛ — на паузе. Пока сборные готовятся к Олимпиаде, в лиге рассматривают различные варианты продолжения сезона. Как ранее сообщал «СЭ», наиболее реальный — команды просто не будут доигрывать регулярный чемпионат. Восьмерки лучших в каждой из конференций будут определены по итогам 45 первых матчей, а сезон возобновится сразу с плей-офф.

При этом многие клубы уже приступили к формированию состава на следующий сезон. В их числе — «Ак Барс», который не хочет повторять ошибки прошлого сезона, когда команду в мае покинули Альберт Яруллин, Андрей Педан и Станислав Галиев. На данный момент у казанцев уже подписаны контракты на сезон-2022/23 с 16 игроками главной команды. «СЭ» публикует зарплаты хоккеистов «Ак Барса» на следующий сезон и анализирует его будущее.

Зарплаты игроков «Ак Барса» на сезон-2022/23. Фото "СЭ"
Зарплаты игроков «Ак Барса» на сезон-2022/23.
Фото «СЭ»

Использовали то, что не дотянулись до потолка в этом сезоне

Практически до дедлайна у «Ак Барса» оставались свободными две легионерские вакансии. Как и почти 150 миллионов рублей под потолком зарплат. Подписанные канадцы Демерс, Барберио и Фер обошлись в 83 — казалось бы, куда деть оставшиеся свободные деньги? Менеджмент казанцев нашел выход.

Если Стивен Кэмпфер продлил контракт на следующий сезон с существенным повышением — 60 миллионов рублей вместо 45, которые получит в этом, то Дмитрий Кагарлицкий пошел на существенное снижение — по 40 в каждом из последующих двух сезонов, хотя перед нынешним подписался на 60.

На первый взгляд странно, учитывая то, что Кагарлицкий — лидер «Ак Барса». Но по нашей информации, форварду выплатили 54 за оставшиеся четыре месяца этого сезона. Если прибавить полученную зарплату до этого, то получается около 85. Вот только в этом сезоне проблема потолка перед казанцами не стоит, зато в последующих у команды будет больше места для маневра.

Похожая ситуация, пусть и с меньшей выгодой для клуба, была и с контрактом Дмитрия Воронкова. В этом сезоне, когда его зарплата не учитывается под потолком зарплат, 21-летний нападающий получит 25 млн рублей, в следующем, когда уже будет учитываться, — 20.

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Заранее продлили молодежь

Подписания Воронкова, Галимова и Сафонова на длительный срок важны с точки зрения перспективы: Дмитрий точно проведет в Казани следующий сезон, а Артем и Илья — следующие два. При этом затраты клуб понесет незначительные: Галимов получает в этом сезоне около 20 млн в год, в следующем — 22, а в сезоне-2023/24 его зарплата составит 25 млн рублей. Контракт Сафонова, который прогрессирует очень быстро, в следующем сезоне, как и в этом, тоже не будет учитываться под потолком зарплат.

Недавно «Ак Барс» еще на два года продлил контракт с защитником Кириллом Адамчуком, успешно закрепившимся в Казани после аренды в «Северстали». В следующем сезоне он заработает 14 миллионов рублей. Чуть больше зарплата у Кирилла Панюкова, который все увереннее чувствует себя в «Ак Барсе».

Наряду с Кагарлицким и Кэмпфером ключевым в этом сезоне можно назвать продление контракта с основным вратарем Тимуром Биляловым. В каждом из последующих двух сезонов 26-летний Билялов гарантированно получит по 42 миллиона рублей. Также в его контракте предусмотрен любопытный бонус — если КХЛ по итогам сезона признает Тимура лучшим вратарем лиги, он дополнительно получит еще 30!

Пожалуй, немного переоцененным выглядит лишь контракт Никиты Лямкина, который и в нынешнем, и в следующем сезоне получит по 40 млн рублей в год. В этом сезоне считавшийся перспективным защитник очень много ошибается, а после подписания Демерса и Барберио окончательно выпал из состава. Вот только подписывали рекордный для Лямкина контракт еще в межсезонье — вряд ли кто-то мог предположить такой регресс защитника.

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С кем будут продлевать контракты?

21-летний защитник Даниил Журавлев и ветераны Михаил Глухов с Артемом Лукояновым, пожалуй, ключевые игроки, у которых по окончании сезона заканчиваются контракты. Первый — воспитанник клуба и уже три года играет в главной команде, а без Лукоянова с Глуховым сложно представить «Ак Барс». Также контракт заканчивается у Никиты Дыняка, который с зарплатой 4 млн рублей в год остается самым низкооплачиваемым игроком основы сейчас.

Подписаны на следующий сезон Уил и Кэмпфер — таким образом, остается три легионерские вакансии. Генеральный менеджер «барсов» Марат Валиуллин говорил, что арендованный у «Лозанны» защитник Марк Барберио может остаться в Казани еще на сезон, если устроит «Ак Барс», — такая договоренность со швейцарцами есть. Судьба Барберио и остальных легионеров будет решаться по итогам плей-офф.

В любом случае «Ак Барс» будет серьезным игроком на рынке свободных агентов. 16 уже подписанных игроков (плюс трое молодых) стоят казанцам 538 миллионов рублей. Так что на продление собственных игроков и подписание легионеров у «барсов» будет более 350 миллионов. Это достаточная сумма, чтобы усилить и без того крепкий состав.

Джордан Уил
Дмитрий Кагарлицкий
Кирилл Адамчук
Кирилл Петров
Марк Барберио
Стивен Кэмпфер
Тимур Билялов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
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