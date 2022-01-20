КХЛ в тупике. Время идет, а вариантов продолжения чемпионата все нет

Обзор дня Алексея Шевченко.

Тупик

Идет время, а новостей про календарь КХЛ нет. Какие-то предложения и появляются, но все они тонут в огромном количестве согласований. Это в прежние времена, сразу после создания лиги, решения принимались быстро, одним человеком. Можно было быть недовольным, критиковать поступки, но, по крайней мере, все знали, что назад пути нет. Сейчас любые варианты рассматриваются слишком долго, а потом где-то теряются, хотя дорога каждая секунда.

«Металлург» собрался в начале февраля на сборы в Минск. «Автомобилист» хотел приехать в Сочи с 1-го по 9-е, затем сыграть на турнире у Черного моря с 10-го по 14-е, а далее вернуться домой. Но и турнир подвис, так как кто-то кому-то сказал, что могут начать играть чуть ли не 2 февраля. Но кто сказал и насколько это реально — неизвестно. Проект пошел по бюрократической лестнице и потерялся.

Кажется, появился приоритетный вариант: чемпионат заканчивается немедленно, а возобновляется сразу с плей-офф. Но и тут сложности. Вспомнили про запланированные матчи в конце февраля и 1 марта. Их же не отменяли и не переносили. Тогда их доиграют, чтобы дать практику хоккеистам, и начнут матчи на вылет в положенные сроки. То есть 4 марта — первые игры. В этом случае еще есть шансы на изменение восьмерок, но претенденты теряют право даже на одну ошибку.

Но вот беда. В регламенте четко указано, что клубы должны провести одинаковое количество матчей. Не сказано сколько, но одинаковое. Регламент опять придется нарушать. Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров заявил, что остановка чемпионата позволит сократить траты. Правда в его словах есть. Только получается, что восемь команд лиги закончат сезон в январе! Что делать хоккеистам этих команд? Они же до 15 июля разучатся на коньках стоять. Да и простые тренировки в клубах не приведут ни к чему хорошему. Кто-то в КХЛ обязан взять на себя ответственность и принять единственное решение, а не собирать «пожелания клубов».

Отставка

В Молодежной хоккейной лиге поменяли главного тренера, причем у одного из фаворитов сезона. В «Локо» Александра Ардашева заменил Кирилл Меляков. Это должно было случиться еще после прошлого сезона. Проиграв финал «Динамо», сам Ардашев говорил, что вряд ли продолжит работу с клубом молодежной лиги, но неожиданно остался. Объяснял, что в клубе так решили, при этом у него еще была и должность спортивного директора «Локомотива», а как можно было совмещать две такие позиции, никто не понимал. Сейчас говорят, что бывший тренер «Локо» переведен на другую работу, но непонятно на какую. Никаких новостей из ярославского клуба нет. То есть Ардашев больше не спортивный директор?

Что касается Мелякова, то это очень сильный специалист. Его и хоккеисты воспринимали как главного тренера, они как-то быстро разобрались, кто есть кто в команде, и со всеми проблемами шли к нему. И это очень раздражало прежнего главного. Проблема Ардашева в том, что он никак не может смириться с тем, что ему предлагают какие-то административные должности в клубе. Александр все время хотел тренировать. С радостью взял на себя руководство в «Локомотиве» после ухода Крейга Мактавиша и был очень недоволен, когда ему сказали, что дальше командой будет руководить Майк Пелино. Тогда его и перевели в команду МХЛ, подвинув Мелякова, который прекрасно работал. В этом сезоне «Локо» играет очень нестабильно. Команда на третьем месте в конференции, но, например, уступила в трех из четырех матчей «Риге». Но это уже мелочи. Сейчас в Ярославле все успокоится, и клуб точно будет одним из претендентов на кубок. Но по решениям в молодежке вы должны понимать, как все слабо выстроено в системе «Локомотива».

Контракт

«Адмирал» объявил о новом контракте с чешским легионером Либором Шулаком. Он проведет в клубе и следующий сезон. Уверен, что и хоккеист быстро согласился продолжить отношения, вряд ли бы им заинтересовались на российском рынке. В этом подписании важно другое. Клуб из Владивостока нынешним летом формировался как хороший участник ВХЛ, который, правда, вряд ли был бы явным фаворитом и в Высшей лиге, но хотя бы одним из них. Для главной лиги страны такого состава мало, так что никто не удивлен, что команда внизу турнирной таблицы, хотя официально они не потеряли шансов на плей-офф только потому, что турнир приостановили.

Интересно, каким будет клуб дальше. Сколько средств будет выделено? Опять вступят в чемпионат с хоккеистами из третьих-четвертых звеньев? Судя по контракту с иностранцем, ничего сильно не поменяется. Либор выступает в КХЛ второй год, а в сезоне-2019/20 он стал быстро не нужен «Северстали». Играл откровенно плохо, не тянул. К нему было много вопросов и в этом сезоне, но проблема в том, что хоккеистов сильней него и не было. По-хорошему Либор вообще не должен играть в нашей лиге, ему повезло, что в КХЛ есть участники с совсем маленьким бюджетом.

Надежда только на то, что Леонид Тамбиев умеет работать с хоккеистами такого уровня и выжимать из них максимум. Согласен, новый тренер отлично работает после своего назначения. Но нельзя переоценивать победы в январе. И команда уже без задач, играет расслабленно, и большинство соперников решили свои вопросы. В следующем чемпионате все будет иначе, и надо хорошо укрепиться. Контракт с Шулаком не добавляет оптимизма. Потратили одно легионерское место на игрока среднего уровня.