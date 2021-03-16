Убойный состав, реально претендующий на золото. Сборная России начинает готовиться к ЮЧМ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Состав

Стал известен расширенный список игроков, которых вызовут на сбор перед юниорским чемпионатом мира. Он должен пройти в США, в апреле, вероятно, опять по современным странным правилам с «пузырем» и постоянными тестированиями. Но, может быть, хоть к этому времени зрителей начнут пускать на трибуны. Главным тренером нашей команды будет Альберт Лещев, и в связи с этим есть небольшое беспокойство. Да, он не новичок, работал с «Красной Армией», уже возил национальную команду на турнир в Уфу в доковидные времена. И все-таки никто не знает, справиться ли он с серьезной задачей на крупном турнире. А подбор игроков у нас там на золотые медали.

Есть все, о ком говорили последний год: Матвей Мичков, Иван Мирошниченко, Данила Юров. В последний момент решено по каким-то причинам не приглашать вратаря Сергея Иванова (помните его громкий переход из «Металлурга» в систему СКА?), но вызван Семен Вязовой, за плечами которого неплохой сезон в «Толпаре». Надо всерьез разбирать состав, посмотреть на сочетания, но знающие люди обращают внимание на отсутствие форварда «Омских Ястребов» Глеба Трикозова. В свои 16 лет (17 нападающему исполнится только в августе) нападающий набрал 30 (15+15) очков в чемпионате МХЛ. Цифры отличные, в среднем хоккеист, проводящий на площадке свыше 14 минут, 3,6 раза угрожал воротам соперника. Говорят, что он настолько хорош, что уже отправится на первый сбор КХЛ с «Авангардом» в следующем сезоне. Может быть, в сборной еще поменяют мнение, но, кажется, что Глеба не позвали исключительно потому, что в команде переизбыток хороших крайних нападающих. И просто решили кем-то пожертвовать. Вряд ли тут стоит искать подтекст, типа, берем питерских, а омских кидаем. В конце концов, для Глеба еще не все потеряно, сбор-то начинается не завтра.

Контракт

«Сибирь» переподписала на один год соглашение с вратарем Харри Сятери. Финский голкипер проведет третий сезон в клубе. В первый полный год команда с ним вышла в плей-офф, но турнир не был доигран. В нынешнем сезоне команда с этим голкипером осталась вне восьмерки. Чистые цифры говорят, что Харри сыграл хуже, чем год назад. Да, у него на одну победу больше, чем в сезоне-19/20, но в этом году он чаще появлялся на площадке. Процент отраженных бросков снизился на одну десятую, ухудшился и коэффициент надежности. Казалось бы, можно было бы поискать и более интересные варианты на рынке, но руководство «Сибири» решило не рисковать. И их можно понять.

?Харри Сятери остается в «Сибири»!



Заключено новое однолетнее соглашение!



«Мне очень нравится в Новосибирске, прекрасный город, отличные болельщики. Рад остаться в «Сибири», увидимся в новом сезоне» — привет от Харри всем болельщикам ? pic.twitter.com/upboquNqaa — Hockey Club Sibir (@hcsibir) March 15, 2021

Новичок мог бы вписаться в состав, но мог бы и провалить сезон, с иностранцами в КХЛ никакой гарантии нет, кроме того, чтобы начинать профессиональные поиски, нужны профессиональные люди, а их в «Сибири» просто нет. Харри добавил в концовке турнира, правда, я все не могу понять, в клубе всерьез гордятся победами после того, как потеряли шансы на выход в плей-офф? Или они так шутят? Но, кстати, в этой серии из пяти побед в шести играх финн выходил на площадку только в двух встречах. Если вычесть «сухарь» с «Автомобилистом», а также 93,8 процента отраженных бросков в матче с «Трактором», то цифры будут еще хуже. Но голкипер провалил начало чемпионата. Он один из тех, кто виноват в неудаче клуба, а ему все равно дают контракт. Вероятно, подумали, что он не главная проблема. А еще есть мысль, что раз Харри оставили, то в клубе не будут менять менеджеров. Тоже новость.

Изменения

«Трактор» официально покинул спортивный директор Роман Беляев. Говорят, что он пойдет в «Спартак», кто знает, может, и придет к красно-белым, но это будет другая история. В Челябинске Беляев проработал два сезона. Он был участником провала позапрошлого сезона, когда клуб не попал в плей-офф, помогал формировать команду перед нынешним чемпионатом, и его «Трактору» стоит занести в актив.

Беляев какое-то время работал в «Салавате Юлаеве» помощником Леонида Вайсфельда, а нет более крутого университета, чтобы понять нюансы российского хоккея. Беляев оказался хорошим учеником и целый сезон провел в Уфе едва ли не на позиции Вайсфельда. Роман прекрасно знает, как правильно снизить цену, сколько стоит уволить игрока в любой момент сезона, ему, возможно, не хватает специфических хоккейных знаний, но я бы не назвал это недостатком. Но знаю случаи, когда он существенно экономил деньги для клуба, проявляя твердость в переговорах с агентами. Тут еще важно понимать, что конкретно Беляев не мог, например, сделать плохое предложение Никите Щербаку, отказаться от услуг Павла Дорофеева или обменять Артема Михеева на Даниила Ильина. Все свои шаги он согласовывал, имел совещательный голос. При нем порядка в «Тракторе» стало больше. Не знаю, за что его критиковали в городе, но в регионах очень ревностно относятся к месту рождения и прописке — советский рудимент. Беспокоит только то, как сильно все стало меняться в «Тракторе» после неплохого сезона. К таким изменениям нужно всегда относиться подозрительно. Подобные кадровые решения не всегда помогают клубу, плохих примеров гораздо больше.