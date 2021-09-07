В Ярославле почтили память команды. «Локомотив» проиграл, но в такой день это не важно

Репортаж из города на Волге, где 10 лет назад разбилась команда «Локомотив».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» — «Динамо» (Минск) — 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)

Голы: Бек — 1 (Кемпе, Бенгтссон), 5:37 — 0:1. Шинкевич — 1 (Крейчик, Теденбю), 13:52 — 0:2. Рафиков — 2 (бол., Буше), 26:50 — 1:2. Красковский — 1 (бол., Рафиков, Алексеев), 30:05 — 2:2. Воронин — 1 (Крейчик, Бек), 42:24 — 2:3. Шалунов — 1 (Петерссон), 51:12 — 3:3. Бек — 2 (бол., Альмквист, Бенгтссон), 57:34 — 3:4.

Вратари: Паскуале (58:07) — Колосов.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 32 (5+14+13) — 25 (9+7+9).

Судьи: Бондарь, Кулев.

7 сентября. Ярославль. «Арена-2000».

Пасмурно. С неба падают тяжелые капли. Говорят, такая же погода была ровно 10 лет назад — 7 сентября 2011 года. Когда горе после авиакатастрофы «Локомотива» объединило весь город.

Ярославцы не спеша подтягиваются к Успенскому собору. Именно там отпевали погибших 10 лет назад. Тогда как раз закончили реконструкцию древнего собора, основанного в XIII веке (в 1937 году он был разрушен). Прощание с «Локомотивом» стало первым мероприятием в нем.

Заходят в собор и родственники, и болельщики команды. Многие посещают памятные мероприятия в свитерах «Локо» с фамилиями погибших игроков — Ткаченко, Рахунека, Галимова.

7 сентября. Ярославль. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Что это, может, розыгрыш?

Церемония отпевания начинается на Леонтьевском кладбище, когда туда приезжают президент КХЛ Алексей Морозов, президент «Локомотива» Юрий Яковлев, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, местные чиновники.

Не могут остаться в стороне и бывшие одноклубники погибших. На месте Андрей Коваленко. Как всегда стильный Илья Горохов. Дмитрий Власенков, который почему-то возмущается присутствием журналистов.

— Это же их работа, — философски замечает его собеседник.

Сразу заметно, как непросто всем. Отказывается говорить под запись Морозов, ежится вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.

— Я в тот день был в Москве, так как перешел в ЦСКА. Когда я получил первый звонок, вообще не понимал, правда это или нет. Невозможно принять слова «команда разбилась». Когда я это услышал, еще несколько минут осознавал, что это было, может, розыгрыш? Но потом звонки стали раздаваться каждые 15 секунд, и я понял, что что-то не так. Тогда уже стало очень жутко, невозможно описать мысли в этот момент, — вспоминает Гуськов.

Многие, в том числе главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов, отмечают, что КХЛ и клубы сделали большой шаг в направлении безопасности. На развалюхах уже никто не летает. Вы же помните, что разбившемуся Як-42 было 18 лет?

— Что бы ты ни менял, ты свой мозг не поменяешь и не засунешь туда новую плату. Твой мозг понимает, что это случилось, и на каких бы суперсовременных лайнерах ты ни летал, все равно это сидит у тебя в голове. Хорошо, что безопасность стали поднимать на высокий уровень. Это надо делать не только для спортсменов, но и для всех, — уверен Гуськов.

Да, в полной безопасности в небе себя почувствовать сложно. Вот только почему для того, чтобы в клубах отнеслись к проблеме серьезно, должна была произойти такая чудовищная трагедия?

7 сентября. Ярославль. Фото Артур Хайруллин, «СЭ»

Овертайм, увы, не предусмотрен

Спустя год на месте, где упал самолет «Локомотива», открыли мемориал. В 2015-м, спустя четыре года после трагедии, за мемориалом нашли две клюшки Карлиса Скрастиньша. А немногим ранее — мобильный телефон Александра Галимова. Удивительно и жутко.

От парковки до мемориала ведет достаточно протяженная дорога, по которой все идут вместе — родственники, официальные лица, журналисты, болельщики. Дорога идет через частный сектор. Во дворе одного из домов надрывается пес.

— Пап, а собака может перепрыгнуть забор? — со спокойствием в голосе спрашивает мальчик лет семи, но при этом крепче сжимает руку отца.

— Нет, конечно.

Для тех, кто постарше, предусмотрены скамейки. В ожидании церемонии родственники возлагают цветы к мемориалу. Играет оркестр Московской филармонии. Из динамика раздаются четверостишия, которые многих заставляют плакать. Особенно фраза: «Основное время истекло, а овертайм, увы, не предусмотрен».

Оркестр пропевает имя каждого погибшего в той катастрофе. На воду спускают венок. Церемония подходит к концу, но еще долго никто не расходится.

7 сентября. «Локомотив» — «Динамо» (Минск) — 3:4. Фото Артур Хайруллин, «СЭ»

Обидное поражение

На входах в сектора стюарды раздают свечи — перед началом матча запланирована небольшая памятная церемония. Все болельщики в едином порыве зажигают свечи. Некоторые болельщики в соцсетях пишут, что нарушается техника безопасности, но об этом мало кто думает. Да и совсем маленьких детей нет, а если и есть, то рядом с ними родители.

Юные хоккеисты выкатывают флаги стран, которые представляли погибшие хоккеисты или тренеры. Фраза «Светлая память» звучит на девяти языках. После этого юноши встают в центральном круге и на вытянутых руках держат майки с фамилиями игроков и тренеров. В это время грустную симфонию на саксофоне выдувает знаменитый Игорь Бутман.

Гол минского «Динамо» на первых минутах трибуны встречают молча. Лишь редкие болельщики гостей прервали это молчание, скандируя название любимой команды. Второй гол к середине стартовой двадцатиминутки разбудил самых рьяных поклонников «Локомотива».

— Играйте, ***, — выкрик болельщика был встречен аплодисментами сидевших рядом и был слышен даже на трибуне для прессы.

Сомневаюсь, что игроки его слышали, но смогли воспрянуть духом после провального начала. До перерыва отыграться не удается, но во втором периоде ярославцы сравнивают счет. Символично, что забивают Рушан Рафиков и Павел Красковский — местные воспитанники, присутствие которых всегда важно для публики. И которых было так много в составе 10 лет назад.

«Локомотив» давит, пропускает, сравнивает, но потом снова пропускает. Они не имели права проиграть в такой день — скажет кто-то. Но на заказ победы не добываются.