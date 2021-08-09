«На камеру мы — друзья, камеру выключаете — мы враги». Финальный репортаж из Сочи
Самонова звали за океан
Знаменитый вратарь Алексей Ивашкин стоял у арены «Шайба» в тени, так как на солнце можно было сгореть без остатка.
— Не знаете, почему Александр Самонов не поехал в Северную Америку? — поинтересовался он у меня.
— Разве были предложения? — удивился я. — Ничего не было слышно.
— Были, были, — кивнул Ивашкин. — Правда, через АХЛ, но интерес из Северной Америки был.
— Да что ему там делать-то? — Мне казалось, что Александру еще рано, хотя после чемпионата мира я уже и не уверен в своих оценках.
— Да он классный голкипер, — настаивал тренер. — Я же с ним работал. Сухой, быстрый. Он у меня по 75-85 бросков за матч отбивал, и ничего, держался. Ему просто надо отдых давать. 6-7 матчей провел на площадке — парочку отдохнул.
Пришли к выводу, что раз конкретной заинтересованности нет, то никакого смысла дергаться. Не все же как Андрей Василевский, отказавшийся от зарплаты в 2 миллиона евро в Уфе ради места в составе «Сиракьюза».
Самонов и на этом турнире показал, что совершенно напрасно в СКА пригласили Ларса Юханссона. Он ничем не хуже шведа, а вступать в сезон с парой Самонов — Аскаров совсем не страшно.
Юханссон «Авангарду» проиграл. И хотя в современном хоккее одна пропущенная шайба для вратаря — это «сухарь», но формально-то поражение.
Советы Трямкина
Днем уже стало ясно, что настроения работать ни у кого нет. Турнир завершается, воскресенье, солнце, море. Билл Питерс почувствовал это и выпустил смешанный состав, который никогда не появится в чемпионате. Практически все сильнейшие отдыхали, привезли парней из «Горняка».
Я ждал искрометного хоккея, большого счета, но начиная со второго периода было довольно скучно. И даже голевые моменты не оживляли игру, хотя вратари выглядели здорово.
— Как не стыдно, — в шутку упрекаю я Никиту Трямкина, который смотрел матч с трибун. — Упустили титул.
— Их накажут, — серьезно ответил он. — Как это мы остались без приза? Очень обидно.
Но Трямкин не может долго сохранять серьезный вид.
Защитник «Автомобилиста» в прекрасной форме, ни грамма лишнего веса. Как сел на диету в «Ванкувере», так и не уходит с нее.
— Со сладким прежнее отношение. Если уж очень сильно захотелось, то я могу съесть, — признался Трямкин. — Но чаще всего просто не хочется. Уж лучше правильное питание: рыба на пару, курица, овощи, рис. Вы записывайте, пригодится.
Я покраснел. Мне стало стыдно.
— А с говядиной надо осторожно, — продолжил хоккеист. — Я тут купил на днях кусок, с виду ничего. Пожарил, а мясо какое-то скукоженное стало. Ну, думаю, не буду больше брать. Так что с говядиной осторожней.
Записав в блокнот все советы, я поднял голову.
— И спортом надо заниматься, — подумав, добавил Никита.
Я снова был готов сгореть от стыда. И солнце мне помогало.
Хартли еще не уволили
Некоторые хоккеисты олимпийский сборной после матча прямо с баулами пошли со стадиона. Каждый вылетал домой разными рейсами.
— Десятого я уже в заявке на матч, — признался Данила Юров из «Металлурга».
— А на следующий день на комбинат идете, знакомиться с работниками, — добавил я.
— Кажется, что я пропущу это мероприятие, у меня запланировано другое, — забеспокоился хоккеист.
Ничего, надеюсь, Юров надолго на Урале, сходит еще в горячий цех, посмотрит, как люди деньги зарабатывают.
Марат Хуснутдинов на этом турнире сменил амплуа. Теперь он крайний форвард.
— Да еще на сборе со СКА в Новогорске пробовали этот вариант, — сказал он. — Никаких сложностей не испытываю.
— Ничего себе, — удивился я. — Разные же функции.
— Нет, много похожего, — настаивал Марат. — И пусть в центре мне удобней, я никаких проблем не вижу.
К нам подошел Кирилл Марченко, который был восхищен своим товарищем.
— Ничего себе, капитан олимпийский сборной России, — воскликнул он. — И мой конкурент за место в составе.
Это он уже для меня добавил. Было непонятно, враги они или друзья.
— На камеру мы — друзья, — пояснил Хуснутдинов. — Как только камеру выключаете — мы враги.
Надеюсь, не надо пояснять, что он шутил.
Нас едва не сбил автобус сборной. До этого я чуть было не попал под колеса автобуса СКА. Был бы флешмоб, если бы меня попытался сбить автобус с «Авангардом». Причем для последних это было бы праздником.
С Алексеем Волковым, впрочем, мы в нормальных отношениях. Генеральный менеджер клуба, может быть, много вещей изменил, но не всегда все зависит от него.
— Что-то пока Цегларик не слишком заметен, — говорю.
— Да, есть такое, — согласился Волков. — Но надо дать время. У нас до ноября и по Риду Буше были сомнения. Мы даже стали искать варианты обмена. А он потом как начал забивать. Так что не стоит торопиться.
— Хартли-то не уволили еще? — с надеждой спросил я.
— Только из сборной Латвии, — усмехнулся менеджер. — Разве этого мало?
Мне — мало.
Мы все ждали игры СКА — «Авангард», но оказались разочарованными. Хотя однажды едва не вспыхнула потасовка. При этом Евгений Тимкин, которого я весь турнир подначивал за отсутствие агрессии, набросился на Дениса Зернова. Был бы смешной, но весьма короткий бой. К счастью, Зернов не поддержал порыв соперника.
После заключительного матча определили лучших. Виталий Абрамов стал самым ценным игроком турнира, а Никита Тертышный — лучшим нападающим. Последний обеспечил себе полноценный контракт с клубом на следующий сезон. Он же был на просмотровом, но решение уже принято.
Никто и не сомневался.
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