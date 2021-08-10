Русский вратарь получил в Нью-Йорке рекордный контракт. Карьера партнера Панарина идет по идеальному пути

Игорь Шестеркин заработает 22,666 миллиона долларов за четыре года .

Оценивать правильность какого-то решения лучше всего не в моменте, а в ретроспективе. Однако спорить с тем, что новое соглашение Шестеркина с «Рейнджерс» выглядит как убедительная победа вратаря по всем фронтам, сложно. Внушающие уважение цифры зарплаты в 5,67 миллиона долларов в год — только одна составляющая. Пусть и очень важная. Это самый большой второй (второй для хоккеиста в его энхаэловской карьере. — Прим. «СЭ») контракт для вратаря в истории лиги. Предыдущий рекорд принадлежал Бобровскому. Меньше трети голкиперов лиги на данный момент зарабатывают больше.

Помимо хороших денег здесь и сейчас Шестеркин добился еще одного преимущества. Он выйдет на рынок свободных агентов в 29 лет, будет находиться на пике и сможет заключить контракт своей жизни, причем на долгий срок. Для этого надо стабильно держать свой уровень в ближайшие четыре года, что выглядит выполнимой задачей. «Рейнджерс» в своем нынешнем виде — команда на вырост, у которой по традиции высокие задачи и большая лояльная аудитория. Ни чета условным «Оттаве» или «Сан-Хосе». Пара удачных сделок от генерального менеджера Криса Друри почти наверняка перенесут серьезные кубковые амбиции ньюйоркцев из виртуального пространства в реальность. Привычные фавориты Востока за исключением «Тампы», теряющей глубину состава, и «Айлендерс» начинают сдавать свои позиции. Тогда как у «Рейнджерс» ситуация интереснее. Особенно если удастся все же выменять Айкела из «Баффало».

Нынешний контракт Шестеркина — еще и подтверждение того, как надо уметь строить карьеру. Ежедневная работа над собой для любого игрока уровня НХЛ обязательное дело. Суть в другом. Вратарь, который якобы засиделся на родине, идеально выбрал момент для переезда в Северную Америку. Хотя не так давно он сам утверждал, что должен был это сделать на пару лет раньше. Но тогда Шестеркину точно пришлось бы сидеть за спиной великого Лундквиста. Швед — легенда хоккейного «Рейнджерс», их главная звезда на протяжении полутора десятилетий. Сильно сомневаюсь, что россиянин смог бы подвинуть его раньше. Пара лет в СКА, где Шестеркин, поочередно соперничая с Коскиненом и Хелльбергом, работал с Рашитом Давыдовым, отлично подготовили голкипера к североамериканскому вояжу.

Для сравнения возьмем карьерные пути двух других российских вратарей из того же поколения. Самсонов, который на полтора года младше, сегодня подписал новый контракт с «Вашингтоном» на один год и умеренную сумму в два миллиона. Магнитогорец уехал за океан на сезон раньше и после трех лет в системе «Кэпиталз» остался на тех же позициях, хотя котировался когда-то выше Шестеркина.

? DONE DEAL: New York Rangers re-sign Igor Shesterkin to four-year contract extension at $ 5,666,666 AAV ($ 22,666,666 total) per @NYP_Brooksie. #NYR pic.twitter.com/ALD0LbPqki — NHL News (@PuckReportNHL) August 9, 2021

Сверстник и давний приятель голкипера «Рейнджерс» Сорокин должен подписать новое соглашение с «Айлендерс». Но насколько же отличается судьба двух вратарей нью-йоркских команд. Сорокин попал под блестящего Варламова и вынужден находиться в тени более опытного соотечественника. Наверное, со временем он сможет его подвинуть, но в клубе, которым руководит старорежимный Лу Ламорелло, линейная логика не работает. Варламов играет хорошо, своих позиций не сдает и защищен хорошим контрактом еще на два года. Сорокину уйти бы в другой клуб, где есть шанс быстро стать первым номером. Для этого нужен мощный агент, готовый идти на войну. Сладкоречивого Дэна Мильштейна к бойцам не отнесешь. Вот и получается, что Шестеркин, оценивая ситуацию уже в ретроспективе, тоже все сделал идеально.